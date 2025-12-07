Раскрыты детали массированного удара по украинской энергетике

Подоляка назвал вчерашний удар ВС РФ по энергосистеме Украины обоснованным Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Целью вчерашней атаки ВС РФ стали сразу несколько крупных энергоузлов в разных регионах Украины, из-за чего часть украинских электростанций и подстанций прекратила работу или сократила выработку света. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

«Вчерашний удар по последствиям для энергетики Украины был одним из самых обоснованных. Вчера били сразу по всем. Досталось и Киевскому энергоузлу, и Приднепровью, и экономической Украине», — написал Подоляка в своем telegram-канале. Он отметил, что ранее удары обычно приходились по одному крупному узлу или региону, а сейчас поражения нанесли по всей энергосистеме одновременно.

По данным военблогера, были повреждены почти все крупные теплоэлектростанции Украины. Также, по его словам, пострадали ключевые подстанции, через которые регулируется нагрузка атомных электростанций в общей энергосети. Это, как утверждает Подоляка, вынудило украинскую сторону снизить нагрузку на АЭС и остановить часть блоков ТЭС — как временно для ремонта, так и без понятных сроков восстановления.

Он считает, что после серии предыдущих ударов украинская энергосистема уже ослабла, и теперь для нанесения серьезного ущерба требуется меньше ракет и беспилотников. Подоляка утверждает, что количество примененных боеприпасов 6 декабря было сопоставимо с прошлыми массированными налетами, но эффект от удара оказался шире за счет выбора целей и их распределения по стране.

В ночь на 6 декабря по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и портовой инфраструктуре Украины был нанесен комбинированный удар высокоточным оружием. Все цели поражены. В результате удара возникли перебои с электричеством в ряде областей страны. По всей Украине введены аварийные графики отключений электроэнергии.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские вооруженные силы наносят удары только по военным и связанным с ними объектам на территории Украины. Он подчеркнул, что удары по гражданским целям не наносятся, поэтому заявления Киева о поражении гражданской инфраструктуры не соответствуют действительности.