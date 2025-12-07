На чью сторону встанет Верховный суд в деле Долиной

Верховный суд рассмотрит дело Долиной 16 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Верховный суд Российской Федерации при рассмотрении апелляции по «делу Долиной» с большей вероятностью встанет на сторону добросовестного покупателя жилья. Об этом сообщает старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства МГЮА Владислав Ватаманюк. Верховный суд РФ назначил рассмотрение дела на 16 декабря.

«Верховный суд Российской Федерации, очевидно, отменит судебные акты нижестоящих судов и направит дело на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции», — сказал Ватаманюк ТАСС. Он добавил, что такой исход событий предсказуем, потому как в последнее время был причинен вред многим добросовестным покупателям.

Ватаманюк подчеркнул, что если в сделке о продаже квартиры отсутствует злой умысел покупателя, то он не может отвечать за использование денежных средств продавцом. По мнению юриста, суд укажет, что имущество не может быть истребовано у добросовестного приобретателя. В связи с чем сделка должна признаваться действительной.

