На чью сторону встанет Верховный суд в деле Долиной

Ватаманюк: Верховный суд поддержит покупательницу квартиры Долиной
07 декабря 2025 в 10:51
Верховный суд рассмотрит дело Долиной 16 декабря

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Верховный суд Российской Федерации при рассмотрении апелляции по «делу Долиной» с большей вероятностью встанет на сторону добросовестного покупателя жилья. Об этом сообщает старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства МГЮА Владислав Ватаманюк. Верховный суд РФ назначил рассмотрение дела на 16 декабря.

«Верховный суд Российской Федерации, очевидно, отменит судебные акты нижестоящих судов и направит дело на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции», — сказал Ватаманюк ТАСС. Он добавил, что такой исход событий предсказуем, потому как в последнее время был причинен вред многим добросовестным покупателям.

Ватаманюк подчеркнул, что если в сделке о продаже квартиры отсутствует злой умысел покупателя, то он не может отвечать за использование денежных средств продавцом. По мнению юриста, суд укажет, что имущество не может быть истребовано у добросовестного приобретателя. В связи с чем сделка должна признаваться действительной.

Ранее российская эстрадная певица Лариса Долина продала элитную квартиру в Хамовниках, но позже заявила, что стала жертвой мошенничества и потеряла более 100 млн рублей. Суд в итоге вернул ей недвижимость. А вот покупательница жилья Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег, и с ипотекой. Недавно Долина решила вернуть 112 миллионов рублей покупательнице своей квартиры Полине Лурье, назвав это единственным справедливым решением. 

Материал из сюжета:

Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной

