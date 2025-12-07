Логотип РИА URA.RU
На главной площади Кургана особенно ярко засияла новогодняя елка. Видео

07 декабря 2025 в 10:22
В центре Кургана украсили главную елку города

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на площади имени Ленина установили и украсили новогоднюю елку. На ней праздничная иллюминация стала сиять ярче, чем в прошлые годы. Об этом URA.RU рассказали горожане.

«Елка на городской площади сияет празднично и ярко. На ней появились символы Нового года — шарики с лошадкой», — сообщают курганцы.

Ранее в Кургане новогоднюю елку с дополнительной иллюминацией установили в Центральном парке культуры и отдыха, где сделали оформление заметнее, чем в прошлом году. В рамках праздничной подготовки сообщалось, что до 25 декабря на площади имени Ленина появятся каток и елка со светодиодным шатром, сейчас здесь уже смонтировали и украсили главную городскую ель.

