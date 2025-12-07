Как изменилась карта спецоперации с прошлого января: вспоминаем 25 главных событий года

За 2025 год российские войска освободили 275 населенных пунктов в зоне СВО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские войска освободили поселок Безымянное в ДНР. Все шире клин между украинскими подразделениями в Константиновке и Дружковке, за которой открывается дорога на Краматорск. Ранее на том же участке взяли Клиновое. Кроме того, в течение недели под наш контроль перешли города Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области.

В Запорожской области с разных сторон подходим все ближе к еще одному стратегически важному рубежу — Гуляйполю. За семь дней освобождены Зеленый Гай, Червоное и Доброполье. Всего за осень этого года им удалось установить контроль над 87 населенными пунктами в зоне сво — 4714 квадратных километров. Подробнее о том, как изменился линия фронта с начала года — в материале URA.RU.

Сумская область

Российское наступление в Сумской области началось в феврале 2025 года. За год, по российским данным, под контроль ВС РФ перешло свыше 223 квадратных километров территории, в том числе село Юнаковка, которое ранее служило важным логистическим центром ВСУ.

К концу весны российские войска вышли к трассе «Суджа — Сумы» и заняли ряд населенных пунктов, создав приграничную «буферную зону». С лета темпы наступления заметно снизились. Украинские войска перешли к контратакам и вернули часть утраченных позиций. К осени этого года линия фронта в регионе в основном стабилизировалась, боевые действия приобрели позиционный характер.

















Обстановка в регионе 3 февраля

Курская область

Бои в Курской области начались 6 августа 2024 года. К 17 января этого года российские войска вернули 801 квадратных километров — 63,2% территорий, ранее занятых украинскими силами. Существенные потери ВСУ понесли из-за фланговых действий и рейдов российских спецподразделений. Перелом наступил после операции «Поток» в марте этого года, когда российские бойцы скрытно прошли по газопроводу в тыл противника. Полный контроль над регионом был установлен 26 апреля. Вся операция по зачистке Курской области от ВСУ заняла 264 дня.













Обстановка в регионе 26 апреля

Харьковская область

Осенью в Харьковской области под контроль российских войск перешли 11 населенных пунктов, в том числе Купянск. Через этот город проходили основные линии снабжения украинских войск на восточном берегу реки Оскол. На прошлой неделе российские силы также заняли Волчанск. Всего за год в Харьковской области они установили контроль более чем над 542 квадратных километров территории.

Купянск

ВС РФ установили контроль над Купянском 21 ноября. Взятие этого населенного пункта лишает ВСУ важнейшего логистического центра и позволяет российским войскам закрепиться по линии реки Оскол, а также повысить безопасность приграничных районов Белгородской области и севера ЛНР. Перед финальным штурмом в Купянске была заблокирована крупная группировка противника численностью до 15 батальонов.

Купянск является крупным железнодорожным узлом и промышленным центром, поэтому его потеря серьезно осложняет снабжение украинских войск и вынуждает ВСУ подтягивать резервы ближе к линии фронта под ударами российской авиации. Контроль над городом, по оценке военного командования, позволяет перехватить инициативу на Харьковском направлении и ослабить давление на других участках фронта.

Бои за Купянск с переменной интенсивностью шли с 2022 года: сначала город заняли российские войска, затем оставили его осенью того же года, после чего ВСУ превратили его в укрепленный район. Летом 2023 года активные боевые действия возобновились, а к февралю 2025-го украинская администрация признала ситуацию критической. Осенью 2025 года наступление РФ ускорилось: в сентябре сообщалось о контроле над половиной города, в конце октября — об окружении группировки ВСУ численностью около 5 тыс. военнослужащих. 20 ноября операция завершилась полным освобождением Купянска.

Обстановка в регионе 10 января

ЛНР

В январе этого года была освобождена Новоегоровка в ЛНР, в конце февраля — Новолюбовка. С марта российская армия освободила более 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов в ЛНР. В конце июня глава региона Леонид Пасечник в эфире Первого канала сообщил, что территория республики полностью перешла под контроль российских сил.





Обстановка в регионе 10 февраля

ДНР

Этой осенью на территории ДНР российскими войсками освобожден 31 населенный пункт. За последнюю неделю им удалось установить контроль над поселком Безымянное в ДНР. Кроме того, ВС РФ продолжать расширять клин между украинскими формированиями в районе Константиновки и Дружковки. Это откроет им путь к Краматорску. Ранее на этом же направлении был взят населенный пункт Клиновое.

Кроме того, в течение недели под контроль российских сил перешел город Красноармейск (Покровск) в ДНР. В зоне ответственности российской группировки противник за прошедшую неделю, по имеющимся данным, потерял более 1085 военнослужащих, а также значительное количество военной техники различных типов.

Покровск

Город Красноармейск (укр. Покровск) был взят под контроль российских войск 30 ноября, официально об этом объявили 1 декабря. Он считался одним из главных узлов снабжения ВСУ на донецком направлении и важным пунктом обороны на линии Славянск — Краматорск. По оценке экспертов, потеря города ослабляет позиции Украины на переговорах перед встречей президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, намеченной в Кремле на 2 декабря.

Через Красноармейск шло снабжение украинских войск в Авдеевке и соседних районах. Вместе с Изюмом город играл важную роль в обеспечении подразделений ВСУ, действовавших на северо-западе ДНР вдоль линии Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка.

Торецк

7 февраля ВС РФ освободили город Торецк (Дзержинск) в ДНР, важный логистический узел для снабжения и обстрелов ВСУ. Его взятие снижает угрозу для Горловки и открывает новые возможности для продвижения.

Для обороны города ВСУ сосредоточили крупную группировку, но понесли значительные потери — свыше 70% личного состава, сотни единиц бронетехники и артиллерии. Освобождение Торецка позволяет российской группировке «Центр» продолжить наступление на другие населённые пункты агломерации, укрепляя контроль над стратегической территорией.

Часов Яр

Одним из главных населенных пунктов, взятых под контроль российской армией в этом году, стал Часов Яр в ДНР. Этот город имеет стратегическое значение и открывает возможности для дальнейшего наступления ВС РФ на Краматорск и Славянск.

По словам экспертов, в ходе боев основная часть украинской группировки в Часовом Яре была уничтожена. В городе был создан заранее подготовленный укрепрайон ВСУ, что осложнило его штурм. Часть украинских подразделений смогла отойти в сторону Краматорска, но точные данные по их численности можно будет назвать только после полного установления контроля над территорией.

В Часовом Яре до сих пор остаются отдельные группы украинских военных, а также гражданские. Местному населению, по его словам, планируется оказать необходимую помощь. Оценочно, потери ВСУ в этом районе могли составить несколько тысяч человек. Это, как утверждает эксперт, усилило дефицит личного состава и мобилизационных ресурсов Украины и негативно сказалось на моральном состоянии ее войск.

Кроме того, Часов Яр, по данным Гагина, использовался как один из пунктов размещения командования и иностранных наемников из стран Восточной Европы и Латинской Америки, в том числе большого числа выходцев из Колумбии. Бои за Часов Яр в ДНР продолжались с апреля 2024 года, после чего российские вооруженные силы установили контроль над городом.

Курахово

11 января российские войска взяли под контроль город Курахово. Он имеет важное стратегическое значение: расположен на ключевых транспортных направлениях в районе Донецка и Покровска (Красноармейска), на берегу реки Волчьей и у Кураховского водохранилища, что делает его крупным транспортно-логистическим узлом.

Через город проходят автомобильный и железнодорожный мосты, которые используются для переброски войск и снабжения. Железнодорожный мост был поврежден в марте 2024 года, автомобильный — в сентябре того же года. Это осложнило снабжение украинских гарнизонов в Курахово и соседнем Селидове. После освобождения Угледара значение Курахово для ВСУ стало критическим: потеря города создает риск обрушения обороны под Покровском.

По данным о ходе боев, при взятии Курахово украинская сторона понесла крупные потери — до 80% личного состава (более 12 тысяч человек) и около 3 тысяч единиц техники, включая 40 танков. Контроль над городом серьезно затруднил тыловое обеспечение украинских войск на донецком направлении и лишил Киев возможности наносить артиллерийские удары по Донецку. Это создает условия для ускорения дальнейшего продвижения российских войск на территории ДНР.





Днепропетровская область

Российские войска вошли на территорию Днепропетровской области 26 августа 2025 года. По данным портала DeepState, они установили контроль над селами Запорожское и Новогеоргиевка. К середине сентября сообщалось о занятии сел Сичневое, Малиевка и Вороное.

В октябре Генштаб РФ заявил о взятии села Вербовое. В начале октября украинская сторона сообщила о зачистке сел Сосновка, Хорошее, Новоселовка и Сичневое. Всего за осень российские войска освободили 24 населенных пункта в регионе, под контролем оказались более 175 квадратных километров территории.

Запорожская область

Осенью в Запорожской области российские войска установили контроль над 20 населенными пунктами. За последнюю неделю подразделения ВС РФ с нескольких направлений приблизились к стратегически важному рубежу — Гуляйполю и освободили населенные пункты Зеленый Гай, Червоное и Доброполье. Воздушное пространство над городом контролируют российские беспилотные системы, в том числе был тараном уничтожен украинский тяжелый коптер типа «Баба Яга».