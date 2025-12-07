Что творится в небе: задержки и отмены рейсов в российских аэропортах 7 декабря 2025

Множество авиарейсов задерживаются 7 декабря 2025 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается крайне напряженной. По состоянию на утро 7 декабря 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в различных регионах страны. Введение режима «Ковер» в Волгограде и временные ограничения в ряде аэропортов Северного Кавказа, Поволжья и Урала привели к массовым сбоям в расписании. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.

Ограничения воздушного пространства и их последствия 7 декабря 2025

Рейс Волгоград-Дубай авиакомпании Flydubai задержан почти на 18 часов из-за плана «Ковер», который действует в аэропорту Сталинград с вечера 6 декабря. Самолет должен был вылететь 6 декабря в 23:20, однако рейс перенесли на 7 декабря на 16:45. В регионе также была объявлена беспилотная опасность.

По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, в ночь с 6 на 7 декабря были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах для обеспечения безопасности полетов:

В 01:45 ограничения введены в аэропорту Саратов (Гагарин)

В 02:54 ограничения введены в аэропортах Владикавказ (Беслан), Грозный и Магас

В 04:33 ограничения введены в аэропорту Нальчик

В 04:38 ограничения введены в аэропортах Оренбург и Орск

К 05:56 утра аэропорт Саратова возобновил работу и снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Несмотря на снятие ограничений в некоторых аэропортах, их последствия продолжают существенно влиять на расписание полетов по всей России. В московских аэропортах и региональных воздушных гаванях наблюдаются значительные задержки и отмены рейсов.

Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 7 декабря 2025

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 7 декабря 2025

В аэропорту Внуково зафиксированы значительные задержки. Рейс UT 809 авиакомпании ЮТэйр в Самарканд, который должен был вылететь в 09:30, задерживается до 14:00 (задержка 4 часа 30 минут). Рейс 3F 322 авиакомпании FLYONE Armenia в Ереван задерживается с 09:40 до 11:25 (задержка 1 час 45 минут).

Среди прилетающих рейсов наблюдаются серьезные задержки. Рейс UT 454 из Тюмени совершит посадку в 08:40 вместо 08:10 (задержка 30 минут). Рейс UT 572 из Красноярска прибудет в 08:50 вместо 08:15 (задержка 35 минут). Значительная задержка у рейса 3F 321 из Еревана — посадка в 11:11 вместо 08:25 (задержка 2 часа 46 минут).

Рейс UT 248 из Сургута задерживается на 20 минут до 08:55. Критическая задержка у рейса UT 356 из Грозного — посадка в 11:05 вместо 08:50 (задержка 2 часа 15 минут). Рейс DP 112 из Сочи совершит посадку в 12:04 вместо 11:40.

Особенно серьезная задержка у рейса 7R 180 из Ярославля — посадка в 23:45 вместо 16:55 (задержка почти 7 часов). Рейс UT 810 из Самарканда прибудет в 22:25 вместо 19:25 (задержка 3 часа). Рейс A4 7138 из Пскова задерживается на 1 час 15 минут до 22:40.

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 7 декабря 2025

В аэропорту Домодедово рейс U6 2127 авиакомпании Уральские авиалинии в Карши задерживается с 10:30 до 11:20 (задержка 50 минут). Полностью отменен рейс U6 8253 в Душанбе, который должен был вылететь в 23:00.

Среди прилетающих рейсов зафиксированы множественные задержки. Рейс U6 652 из Барнаула совершит посадку в 08:51 вместо 08:00 (задержка 51 минута). Рейс S7 2504 из Новосибирска прибудет в 09:43 вместо 09:05 (задержка 38 минут). Рейс S7 2606 из Кемерово задерживается на 17 минут до 09:27.

Рейс S7 2616 из Томска совершит посадку в 10:28 вместо 09:10 (задержка 1 час 18 минут). Рейс U6 8254 из Душанбе прибудет в 10:38 вместо 09:30 (задержка 1 час 8 минут). Рейс U6 2804 из Бишкека задерживается на 1 час 8 минут до 11:33.

Значительные задержки у рейсов S7 3042 из Братска (посадка в 13:37 вместо 12:05, задержка 1 час 32 минуты) и U6 350 из Благовещенска (посадка в 13:20 вместо 12:15, задержка 1 час 5 минут).

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 7 декабря 2025

В аэропорту Шереметьево на утро 7 декабря наблюдаются существенные задержки. Рейс DP 6905 авиакомпании Победа во Владикавказ задерживается с 08:00 до 08:30 (задержка 30 минут). Рейс SU 1498 Аэрофлота в Грозный значительно задерживается — с 08:15 до 10:15 (задержка 2 часа).

Рейс DP 6941 в Сочи переносится с 09:45 на 10:10 (задержка 25 минут). Рейс DP 6923 в Махачкалу задерживается с 12:15 до 12:40. Рейс SU 5806 в Хабаровск переносится с 16:55 на 17:45 (задержка 50 минут).

Среди прилетающих рейсов многочисленные задержки. Рейс SU 1639 из Омска совершит посадку в 09:03 вместо 08:45. Рейс SU 1459 из Новокузнецка прибудет в 09:26 вместо 09:05. Рейсы из Екатеринбурга (SU 1407, посадка в 09:45) и Красноярска (DP 6548, посадка в 09:48) задерживаются на 25-28 минут.

Рейс SU 1307 из Новосибирска совершит посадку в 11:02 вместо 10:45. Критическая задержка у рейса SU 1247 из Оренбурга — посадка в 14:37 вместо 12:45 (задержка 1 час 52 минуты). Рейс DP 6904 из Магаса прибудет в 14:26 вместо 13:40 (задержка 46 минут).

Особенно серьезные задержки у рейсов SU 5815 из Владивостока (посадка в 16:18 вместо 14:20, задержка 1 час 58 минут) и DP 6908 из Нальчика (посадка в 20:20 вместо 15:20 — задержка 5 часов).

Рейсы из Грозного (SU 1499, посадка в 17:17 вместо 15:35), Шанхая (SU 209, посадка в 17:07 вместо 16:45) и Пекина (MU 2075, посадка в 15:53 вместо 15:30) задерживаются на 20-100 минут. Критическая задержка у рейса SU 279 из Пхукета — посадка в 05:34 8 декабря вместо 17:30 7 декабря (задержка 12 часов).

Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 7 декабря 2025

В аэропорту Пулково на утро 7 декабря наблюдаются значительные задержки. Рейс 3F 334 авиакомпании FLYONE Armenia в Ереван задерживается на 2 часа — с 10:00 до 12:00. Рейс UJ 704 авиакомпании Almasria universal airlines в Шарм-эль-Шейх переносится с 10:20 на 11:30 (задержка 1 час 10 минут).

Рейс U6 2879 Уральских авиалиний в Душанбе значительно задерживается — с 16:40 до 19:00 (задержка 2 часа 20 минут). Полностью отменен рейс U6 2641 в Худжанд, который должен был вылететь в 17:25. Рейс 7R 249 авиакомпании РусЛайн в Ярославль задерживается с 18:10 до 20:40 (задержка 2,5 часа).

Среди прилетающих рейсов задержки у рейсов из Екатеринбурга (5N 502, посадка в 08:22 вместо 08:05) и Новосибирска (FV 6542, посадка в 08:34 вместо 08:10). Критическая задержка у рейса 3F 333 из Еревана — посадка в 11:11 вместо 09:00 (задержка 2 часа 11 минут).

Рейсы из Шарм-эль-Шейха (UJ 703, посадка в 10:12 вместо 09:20) и Омска (N4 308, посадка в 10:04 вместо 09:30) задерживаются на 30-50 минут. Рейс Y7 406 из Норильска совершит посадку в 10:46 вместо 10:15.

Значительная задержка у рейса JU 120 из Белграда — посадка в 12:29 вместо 10:30 (задержка 1 час 59 минут). Рейс FV 6134 из Грозного прибудет в 18:25 вместо 16:50 (задержка 1 час 35 минут). Рейс 7R 242 из Нарьян-Мара задерживается на 2 часа 35 минут до 20:00. Рейс FV 6566 из Сочи совершит посадку в 19:35 вместо 19:05.

Задержки и отмены авиарейсов в регионах России 7 декабря 2025

Задержки и отмены авиарейсов в Екатеринбурге 7 декабря 2025

В аэропорту Кольцово зафиксированы критические задержки. Рейс 7R 870 авиакомпании РусЛайн в Сыктывкар, который должен был вылететь еще 6 декабря в 15:10, задерживается до 15:25 7 декабря (задержка более суток). Рейс 7R 815 в Томск, запланированный на 03:25, переносится на 00:35 8 декабря (задержка более 21 часа).

Рейс WZ 3093 авиакомпании Red Wings в Хамбантоту значительно задерживается — с 03:55 до 21:50 (задержка почти 18 часов). Рейс UJ 724 в Хургаду переносится с 08:35 на 11:30 (задержка почти 3 часа). Рейс U6 272 в Москву задерживается с 09:30 до 10:20 (задержка 50 минут).

Рейс UJ 724D в Трабзон задерживается с 09:40 до 11:30 (задержка 1 час 50 минут). Рейс SZ 210 авиакомпании Сомон Эйр в Душанбе переносится с 10:40 на 12:10 (задержка 1,5 часа). Рейс U6 2949 в Ереван задерживается с 11:50 до 13:40 (задержка 1 час 50 минут). Рейс WZ 1049 в Оренбург значительно задерживается — с 16:00 до 19:25 (задержка 3 часа 25 минут).

Среди прилетающих рейсов критическая задержка у рейса 7R 869 из Сыктывкара — посадка в 16:30 7 декабря вместо 00:05 (задержка более 16 часов). Рейс WZ 3094 из Хамбантоты прибудет в 20:15 вместо 00:25 (задержка почти 20 часов).

Рейсы из Челябинска задерживаются: UJ 721 совершит посадку в 10:30 вместо 07:15 (задержка 3 часа 15 минут), UJ 721D прибудет в 10:30 вместо 08:40 (задержка 1 час 50 минут). Рейс SZ 209 из Душанбе задерживается на 1 час 40 минут до 11:00.

Рейсы из Хабаровска (U6 174, посадка в 10:30 вместо 09:55) и Худжанда (U6 2956, посадка в 12:35 вместо 10:05, задержка 2,5 часа) существенно задерживаются. Критическая задержка у рейса U6 572 из Владивостока — посадка в 16:00 вместо 11:05 (задержка почти 5 часов).

Рейс 7R 816 из Томска прибудет в 08:45 8 декабря вместо 11:50 7 декабря (задержка более 20 часов). Рейсы из Еревана (U6 2950, посадка в 21:05 вместо 19:40) и Оренбурга (WZ 1050, посадка в 23:25 вместо 20:00) задерживаются на 1-3,5 часа.

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 7 декабря 2025

В аэропорту Пашковский рейс S7 5116 авиакомпании S7 Airlines в Новосибирск задерживается с 13:10 до 14:25 (задержка 1 час 15 минут). Среди прилетающих рейсов задержка у рейса S7 5115 из Новосибирска — посадка в 13:15 вместо 12:15 (задержка 1 час).

Задержки и отмены авиарейсов в Нижнем Новгороде 7 декабря 2025

В аэропорту Стригино рейс RT 247 авиакомпании ЮВТ Аэро в Оренбург задерживается с 08:05 до 10:30 (задержка 2 часа 25 минут). Среди прилетающих рейсов значительная задержка у рейса RT 248 из Оренбурга — посадка в 09:50 вместо 07:00 (задержка 2 часа 50 минут).

Задержки и отмены авиарейсов в Новосибирске 7 декабря 2025

В аэропорту Толмачево критическая задержка у рейса SU 636 Аэрофлота в Пхукет — вылет переносится с 04:40 на 13:25 (задержка почти 9 часов). Рейс S7 5565 в Ташкент задерживается с 13:20 до 13:50 (задержка 30 минут). Среди прилетающих рейсов задержка у рейса S7 5254 из Южно-Сахалинска — посадка в 12:45 вместо 12:00 (задержка 45 минут).

Задержки и отмены авиарейсов в Самаре 7 декабря 2025

В аэропорту Курумоч среди прилетающих рейсов значительная задержка у рейса U6 2978 из Худжанда — посадка в 13:15 вместо 11:25 (задержка 1 час 50 минут).

Задержки и отмены авиарейсов в Саратове 7 декабря 2025

В аэропорту Гагарин рейс UT 9731 авиакомпании ЮТэйр в Сургут, запланированный на 03:05, задерживается до 09:30 (задержка более 6 часов).

Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 7 декабря 2025

В аэропорту Сочи зафиксированы множественные задержки и отмены. Рейс N4 515 авиакомпании Nordwind в Нижневартовск, который должен был вылететь 6 декабря в 22:50, задерживается до 15:29 7 декабря (задержка более 16 часов).

Рейс YC 486 авиакомпании Ямал в Салехард задерживается с 05:50 до 08:40 (задержка почти 3 часа). Рейс IO 1825 авиакомпании ИрАэро в Анталью переносится с 06:00 на 08:45 (задержка 2 часа 45 минут). Рейс DP 112 Победы в Москву сначала задерживается с 08:15 до 08:45, затем до 13:35 (итоговая задержка 5 часов 20 минут).

Полностью отменен рейс N4 419 в Самару, который должен был вылететь в 11:40. Рейс N4 415 в Уфу задерживается с 11:55 до 13:15 (задержка 1 час 20 минут). Рейс FV 6566 в Санкт-Петербург переносится с 14:50 на 15:15. Значительная задержка у рейса A4 6120 в Минеральные Воды — с 14:55 до 21:00 (задержка более 6 часов). Полностью отменен рейс N4 509 в Тюмень, запланированный на 23:20.

Среди прилетающих рейсов критическая задержка у рейса IN 570 из Батуми — посадка в 13:30 7 декабря вместо 22:00 6 декабря (задержка более 15 часов). Рейс U6 2662 из Душанбе совершит посадку в 08:34 вместо 07:20 (задержка 1 час 14 минут).

Рейсы из Новосибирска (FV 6642, посадка в 09:35 вместо 09:15) и Омска (N4 480, посадка в 11:40 вместо 09:35, задержка 2 часа 5 минут) задерживаются. Критическая задержка у рейса N4 516 из Нижневартовска — посадка в 03:05 8 декабря вместо 10:00 7 декабря (задержка более 17 часов).

Рейсы из Алматы (A4 5090, посадка в 11:03), Санкт-Петербурга (U6 547, посадка в 12:35 вместо 10:30, задержка 2 часа 5 минут) и Антальи (IO 1826, посадка в 12:50 вместо 11:00, задержка 1 час 50 минут) задерживаются на 30-120 минут.