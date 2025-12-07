Логотип РИА URA.RU
В Челябинске поймали опасного наркодилера

07 декабря 2025 в 11:10
Сбытчика наркотиков задержали в Челябинске

Фото: Илья Московец © URA.RU

В центре Челябинска полицейские поймали сбытчика героина, который он распространял горожанам через интернет. Об этом рассказали представители полиции.

«Задержанный выполнял функции кладовщика для одного из нелегальных интернет-магазинов по сбыту наркотиков. У мужчины изъято 145 граммов героина, электронные весы и упаковочные материалы», — сообщается в telegram-канале «Полиция Южного Урала».

Уже заведено уголовное дело. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников преступной деятельности наркодилера, отметили в полиции.

Ранее в Челябинской области полицейские уничтожили более 10 килограммов наркотиков, изъятых в Копейске и Южноуральске по завершенным уголовным и административным делам. Тогда сотрудники МВД ликвидировали героин, марихуану и синтетические наркотики, а все фигуранты дел получили наказания.

