В Челябинске поймали опасного наркодилера
Фото: Илья Московец © URA.RU
В центре Челябинска полицейские поймали сбытчика героина, который он распространял горожанам через интернет. Об этом рассказали представители полиции.
«Задержанный выполнял функции кладовщика для одного из нелегальных интернет-магазинов по сбыту наркотиков. У мужчины изъято 145 граммов героина, электронные весы и упаковочные материалы», — сообщается в telegram-канале «Полиция Южного Урала».
Уже заведено уголовное дело. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников преступной деятельности наркодилера, отметили в полиции.
Ранее в Челябинской области полицейские уничтожили более 10 килограммов наркотиков, изъятых в Копейске и Южноуральске по завершенным уголовным и административным делам. Тогда сотрудники МВД ликвидировали героин, марихуану и синтетические наркотики, а все фигуранты дел получили наказания.
