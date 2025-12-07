Юрист раскрыл, кто рискует весной остаться без дачного участка
Если видно, что за участком никто не ухаживает долгое время, то его могут изъять
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Собственники участков, доведенных до заброшенного состояния, рискуют столкнуться с денежными штрафами и, в крайнем случае, с изъятием земли. Об этом заявил доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Исмаилов Исмаил.
«Для садовых, огородных и приусадебных участков среди признаков неиспользования отмечается зарастание участка более чем на 50% сорняками выше 1 метра, в том числе борщевиком или полынью», — отметил Исмаилов Исмаил в разговоре с «Лентой.ру». Эксперт добавил, что заброшенным участок признается также в тех случаях, когда на нем нет жилого дома, а также, когда на территории находятся лишь разрушенные строения, не подвергавшиеся ремонту свыше одного года.
Исмаилов уточнил, что при первичном выявлении нарушений собственнику сначала выносится предупреждение и устанавливается срок для устранения замечаний. Если за полгода ситуация не будет исправлена, может быть назначен административный штраф в размере от 20 до 25 тысяч рублей. Изъятие участка через суд, по его словам, возможно лишь при сохранении нарушений после наложения штрафа.
При этом юрист обратил внимание, что законом предусмотрены исключения. Они действуют, если участок находится под арестом или под запретом на использование, если проблемы возникли вследствие стихийных бедствий.
