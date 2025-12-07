Юрист раскрыл, кто рискует весной остаться без дачного участка

Если видно, что за участком никто не ухаживает долгое время, то его могут изъять Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Собственники участков, доведенных до заброшенного состояния, рискуют столкнуться с денежными штрафами и, в крайнем случае, с изъятием земли. Об этом заявил доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Исмаилов Исмаил.

«Для садовых, огородных и приусадебных участков среди признаков неиспользования отмечается зарастание участка более чем на 50% сорняками выше 1 метра, в том числе борщевиком или полынью», — отметил Исмаилов Исмаил в разговоре с «Лентой.ру». Эксперт добавил, что заброшенным участок признается также в тех случаях, когда на нем нет жилого дома, а также, когда на территории находятся лишь разрушенные строения, не подвергавшиеся ремонту свыше одного года.

Исмаилов уточнил, что при первичном выявлении нарушений собственнику сначала выносится предупреждение и устанавливается срок для устранения замечаний. Если за полгода ситуация не будет исправлена, может быть назначен административный штраф в размере от 20 до 25 тысяч рублей. Изъятие участка через суд, по его словам, возможно лишь при сохранении нарушений после наложения штрафа.

