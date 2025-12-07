В Сургуте в бюджет намерены заложить деньги на новую поликлинику на 1000 мест

Будущая поликлиника рассчитана на прием около тысячи пациентов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Ханты-Мансийского округа предложили выделить деньги на проект нового здания для поликлиники в Сургуте при следующем изменении бюджета. Об этом сообщил депутат окружной думы Ринат Айсин в своем telegram-канале. По его данным, новую поликлинику планируют разместить в восточной части Сургута, в зоне здравоохранения на улице Каролинского.

«При ближайшей корректировке бюджета Югры Дума автономного округа рекомендовала Правительству предусмотреть средства на проектирование нового здания для Сургутской городской клинической поликлиники №2. Планируемый проект предполагает здание на 1000 посещений в смену, которую планируется разместить в зоне здравоохранения на ул. Каролинского, где уже находятся центр охраны материнства и детства, станции скорой помощи и переливания крови», — написал парламентарий.

По информации депутата, проектируемое здание предлагают встроить в уже сложившийся кластер объектов здравоохранения. Новый корпус должен разгрузить основное здание поликлиники № 2 на Комсомольском проспекте. Сейчас фактическая площадь учреждения, по словам Айсина, в два раза меньше установленных нормативов, а количество посещений уже на 80% превысило план. К поликлинике прикреплено свыше 100 тысяч жителей.

Айсин отметил, что Сургут демонстрирует устойчивый рост населения, что требует опережающего развития социальной и медицинской инфраструктуры. Отдельно он упомянул микрорайон Геолог, который назвал одним из старейших в городе с уже сложившейся инфраструктурой. По его словам, реализация проекта новой поликлиники должна способствовать преобразованию этой территории и улучшению условий получения медицинской помощи для местных жителей.