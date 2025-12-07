«Безжалостный» точно вернулся: обзор результатов турнира UFC 323

Петр Ян переиграл неудержимого Двалишвили на UFC 323 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ночь с 6 на 7 декабря 2025 года в Лас-Вегасе завершился последний номерной турнир года UFC 323. Главным событием стал титульный бой-реванш между чемпионом Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом Петром Яном. 32-летний российский боец убедительно победил единогласным решением судей и вернул себе чемпионский пояс. Также на турнире сменился чемпион в наилегчайшем весе и состоялся прощальный бой Генри Сехудо. Подробнее о результатах всех боев UFC 323 — в материале URA.RU.

Главный бой UFC 323: как Петр Ян переиграл Мераба Двалишвили

Титульный поединок в легчайшем весе стал настоящим триумфом российского бойца. Петр Ян взял убедительный реванш за поражение от Мераба Двалишвили в марте 2023 года, когда россиянин выходил на бой с травмой плеча. На этот раз «Безжалостный» продемонстрировал блестящую подготовку и полностью нейтрализовал главное оружие грузина — борьбу и темп.

Первый раунд: Ян начал осторожно

Стартовая пятиминутка прошла в обоюдной разведке. Двалишвили традиционно пытался навязать высокий темп и провести тейкдауны, однако Ян продемонстрировал отличную защиту от переводов. Россиянин блокировал попытки грузина, сохранял хладнокровие и постепенно начал наносить точные удары. К концу раунда Петр уже уверенно работал руками и ногами, заставляя Мераба быть осторожнее. Раунд был близким — судьи могли отдать его любому из бойцов.

Второй раунд: Ян набирает обороты

Во второй пятиминутке российский боец продолжил уверенную работу. Петр пристреливался, выбирал момент для акцентированных ударов и снова качественно защищался от попыток тейкдауна. Двалишвили уже не выглядел таким свежим и активным, как обычно — Ян смог навязать свой темп. Россиянин даже сам пытался перевести бой в партер, показывая, что готов бороться с одним из лучших рестлеров дивизиона.

Третий раунд: перелом в бою

В третьем раунде Петр Ян заметно поднял темп и начал доминировать. Россиянин наносил жесткие удары в корпус и голову, разбил нос грузину и заставил его отступать. Что особенно впечатлило — Двалишвили практически перестал атаковать тейкдаунами. Знаменитое борцовское давление, которым Мераб измотал десятки соперников, было полностью нивелировано. Ян перебивал оппонента в стойке и даже в моменты борьбы выглядел увереннее.

Четвертый и пятый раунды: полная доминация Яна

Заключительные два раунда окончательно подтвердили превосходство россиянина. Петр продолжал жестко попадать ногами и руками, пробивал в печень, работал по голове. Разбитый нос Двалишвили кровоточил, а сам грузин выглядел уставшим и деморализованным. То самое легендарное кардио «Машины», которое считалось его главным козырем, дало сбой. Мераб не был таким свежим, как в предыдущих боях, его темп заметно упал.

Статистика боя: цифры подтвердили доминацию

Впечатляющие цифры боя полностью отразили картину происходившего в клетке. Петр Ян провел 5 успешных тейкдаунов против 2 у Двалишвили — российский боец переиграл грузина в его коронной дисциплине. Контроль в партере также был на стороне Яна. В ударной технике россиянин нанес больше точных попаданий, особенно во второй половине боя.

Все три судьи единогласно отдали победу Петру Яну со счетами 49-46, 49-46 и 48-47. Российский боец вернул себе чемпионский пояс UFC в легчайшем весе и прервал впечатляющую серию из 14 побед Мераба Двалишвили. На счету Яна теперь 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА, а грузин потерпел пятое поражение в карьере при 21 победе.

Со-главный бой на UFC 323: травма Пантожи и новый чемпион

В со-главном событии вечера бразилец Александр Пантожа должен был провести пятую защиту титула в наилегчайшем весе против претендента Джошуа Вана. Однако бой завершился досрочно уже в первом раунде из-за тяжелой травмы чемпиона.

30-летний Пантожа неудачно приземлился на руку во время борьбы и получил серьезное повреждение. Бразилец явно сломал руку и не смог продолжать поединок. Рефери остановил бой на 26-й секунде первого раунда, зафиксировав технический нокаут. 24-летний американец бирманского происхождения Джошуа Ван стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

Для Пантожи это стало шестым поражением в карьере при 30 победах, а серия из восьми побед подряд прервалась самым обидным образом. Ван довел свой рекорд до 16 побед и 2 поражений, став одним из самых молодых чемпионов в истории наилегчайшего дивизиона.

Основной кард UFC 323: другие результаты

Таира нокаутировал Морено

В бою, который фактически определял следующего претендента на титул наилегчайшего веса, 25-летний японец Тацуро Таира (#5) одержал впечатляющую победу над экс-чемпионом Брэндоном Морено (#2). Таира нокаутировал мексиканца во втором раунде на 2:24, показав мощный удар и прогресс в стойке. Для японца это восстановление после первого поражения в карьере — теперь на его счету 18 побед и 1 поражение. Морено потерпел девятое поражение при 23 победах и 2 ничьих.

Прощальный бой Сехудо завершился поражением

Легенда UFC, бывший двукратный чемпион и олимпийский чемпион по борьбе Генри Сехудо (#10) провел свой прощальный бой в октагоне. 37-летний ветеран встретился с восходящей звездой Пэйтоном Тэлботтом и проиграл единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Молодой американец доминировал все три раунда, перебивая легенду в стойке. Сехудо завершает карьеру с рекордом 16 побед и 6 поражений, потерпев четвертое поражение подряд.

Гуськов и Блахович разошлись миром

Один из самых ожидаемых боев вечера в полутяжелом весе между бывшим чемпионом Яном Блаховичем (#5) и россиянином Богданом Гуськовым (#11) завершился ничьей решением большинства судей (29-28, 28-28, 28-28).

Первый раунд достался 42-летнему поляку, который был точнее и активнее. Во втором раунде Гуськов опрокинул Блаховича жестким ударом и забивал его локтями в партере, нанеся рассечение и выиграв пятиминутку. Решающий третий раунд прошел в равной борьбе, но в самой концовке Блахович поймал россиянина и оформил нокдаун, что помогло полякам заработать ничью. Это справедливый результат для обоих бойцов.

Предварительный кард UFC 323: яркие победы и досрочные финиши

Торрес нокаутировал Доусона в первом раунде

30-летний мексиканец Мануэль Торрес эффектно победил американца Гранта Доусона (#13 в легком весе) техническим нокаутом в первом раунде. Торрес поймал соперника жестким апперкотом и добил ударами на 2:25 первой пятиминутки, одержав важную победу над рейтинговым бойцом.

Данкан задушил Маккинни

Шотландец Крис Данкан выдал впечатляющее выступление против американца Терренса Маккинни в легком весе. Несмотря на то что пропустил опасные удары в стойке, Данкан перевел бой в партер и победил удушающим приемом «анаконда» на 2:30 первого раунда.

Барбер переиграла Силву

В женском наилегчайшем весе американка Мэйси Барбер (#5) успешно вернулась после длительного перерыва, победив бразильянку Карин Силву (#9) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Барбер контролировала бой все три раунда и заслуженно одержала победу.

Зиам нокаутировал Садыхова

Француз Фарес Зиам одержал эффектную победу над представителем Азербайджана Назимом Садыховым в легком весе. Зиам технически нокаутировал соперника во втором раунде на 4:59, добивая его локтями и руками.

Результаты предварительный кард на UFC 323: впечатляющие финиши

Турнир UFC 323 прошел в ночь с 6 на 7 декабря 2025 года в Лас-Вегасе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Феррейра переиграл Веттори с перевесом

Бразилец Брунну Феррейра одержал важную победу над итальянцем Марвином Веттори (#14 в среднем весе) единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28). Однако Феррейра не смог уложиться в лимит средней весовой категории с перевесом в 3 фунта, из-за чего бой прошел в промежуточном весе 189 фунтов. Бразилец был оштрафован на 20% гонорара.

Тернер нокаутировал Барбозу

Американец Джалин Тернер эффектно победил бразильского ветерана Эдсона Барбозу техническим нокаутом в первом раунде на 2:24. Тернер показал мощную ударную технику и досрочно финишировал опытного соперника.

Бараневский нокаутировал Аслана

Поляк Иво Бараневский в дебютном бою в UFC произвел впечатление, нокаутировав турка Ибо Аслана в первом раунде на 1:29. Бойцы устроили яркий обмен ударами, в котором Бараневский оказался точнее и завершил бой досрочно.

Абдул-Малик задушил Троколи

Американец Мансур Абдул-Малик быстро разобрался с бразильцем Антонио Троколи, победив удушающим приемом «гильотина» на 1:09 первого раунда в среднем весе.

Сантос финишировал Наимова

Бразилец Майрон Сантос победил представителя Таджикистана Мухаммада Наимова техническим нокаутом в третьем раунде на 0:21. Сантос не уложился в лимит полулегкой категории с перевесом в 1,5 фунта, из-за чего бой прошел в промежуточном весе 147,5 фунтов с штрафом 20% гонорара.

Итоги турнира UFC 323

Последний номерной турнир 2025 года запомнится триумфальным возвращением Петра Яна на вершину легчайшего дивизиона и неожиданной сменой чемпиона в наилегчайшем весе. Российский боец продемонстрировал полную готовность и нейтрализовал все козыри Мераба Двалишвили, доказав, что заслуживает вернуть титул. Теперь Яну предстоит первая защита пояса, вероятно, против победителя боя Морено — Таира, которым стал японец.