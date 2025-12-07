Глава Екатеринбурга Орлов поздравил Петра Яна
Петр Ян провел реванш с Мерабом Двалишвили
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил бойца Петра Яна с триумфальной победой в турнире UFC 323. Свое обращение глава города написал в личном telegram-канале.
«Титульный бой длился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу нашего спортсмена. Искренне поздравляю Петра с уверенной победой. Так держать!» — написал Орлов.
Ранее Петр Ян единогласным решением судей победил Мераба Двалишвили в рамках турнира UFC 323. Боец вернул себе пояс чемпиона в легчайшем весе.
