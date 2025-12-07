Логотип РИА URA.RU
Глава Екатеринбурга Орлов поздравил Петра Яна

07 декабря 2025 в 12:44
Петр Ян провел реванш с Мерабом Двалишвили

Петр Ян провел реванш с Мерабом Двалишвили

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил бойца Петра Яна с триумфальной победой в турнире UFC 323. Свое обращение глава города написал в личном telegram-канале.

«Титульный бой длился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу нашего спортсмена. Искренне поздравляю Петра с уверенной победой. Так держать!» — написал Орлов.

Ранее Петр Ян единогласным решением судей победил Мераба Двалишвили в рамках турнира UFC 323. Боец вернул себе пояс чемпиона в легчайшем весе.

