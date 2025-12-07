Двух пермяков с килограммами наркотиков задержали полицейские

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по 228.1 УК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми полицейские задержали двух местных жителей 1982 года рождения, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Фигурантов взяли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Ленинского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали двух местных жителей 1982 года рождения, которые обоснованно подозреваются в незаконном обороте запрещенных веществ. В квартире одного из них обнаружены и изъяты расфасованные по партиям растительные вещества, а также оборудование для выращивания», — сообщили в ведомстве

Обыск провели по месту проживания одного из задержанных. В съемном жилье нашли измельченную растительную массу в пакетах и емкостях, подготовленных к дальнейшему использованию. Там же хранилось специализированное оборудование, которое, по версии следствия, применяли для выращивания запрещенных растений в закрытом помещении. Изъятые образцы направили на исследование.

Эксперты установили, что обнаруженная масса является марихуаной общей массой около пяти килограммов. Кроме того, полицейские изъяли грибы, содержащие псилоцибин, весом более 80 граммов. Следствие считает, что вещества предназначались для последующего сбыта. Оба фигуранта, по информации силовиков, ранее под пристальным вниманием полиции не находились.