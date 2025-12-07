Налоговая закрыла одну из компаний Филиппа Киркорова
Налоговая заблокировала счета фирмы Киркорова
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press
Налоговая служба закрыла одну из компаний певца Филлипа Киркорова. Счета фирмы заблокированы. Речь идет об ООО «Филипп Киркоров корпорейшен».
«Согласно документам, налоговая в июне 2025 года приняла решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ, а 18 сентября этого года юрлицо было исключено из ЕГРЮЛ», — передает РИА Новости. ООО «Филипп Киркоров корпорейшен» было зарегистрировано в августе 2019 года в подмосковном Красногорске и занималось «деятельностью в области исполнительских искусств».
Банковские счета нескольких компаний Филиппа Киркорова заблокированы из-за непредоставления налоговых деклараций. В отношении одной фирмы возбуждены три исполнительных производства на общую сумму 68,2 тысячи рублей. Другая компания Киркорова, занимающаяся продажей одежды, также сталкивается с приостановкой операций с 2021 года и имеет задолженность в 5,4 тысячи рублей.
Ранее СМИ уже сообщали о финансовых претензиях к Филиппу Киркорову: с артиста хотят взыскать 12 млн рублей задолженности по кредиту, оформленному в 2020 году, несмотря на договоренность погасить долг выступлением на корпоративе в 2022-м. Кроме того, к нему был подан иск о взыскании 7,7 млн рублей как части выручки от продажи билетов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.