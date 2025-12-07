Налоговая закрыла одну из компаний Филиппа Киркорова

Налоговая заблокировала счета фирмы Киркорова Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Налоговая служба закрыла одну из компаний певца Филлипа Киркорова. Счета фирмы заблокированы. Речь идет об ООО «Филипп Киркоров корпорейшен».

«Согласно документам, налоговая в июне 2025 года приняла решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ, а 18 сентября этого года юрлицо было исключено из ЕГРЮЛ», — передает РИА Новости. ООО «Филипп Киркоров корпорейшен» было зарегистрировано в августе 2019 года в подмосковном Красногорске и занималось «деятельностью в области исполнительских искусств».

Банковские счета нескольких компаний Филиппа Киркорова заблокированы из-за непредоставления налоговых деклараций. В отношении одной фирмы возбуждены три исполнительных производства на общую сумму 68,2 тысячи рублей. Другая компания Киркорова, занимающаяся продажей одежды, также сталкивается с приостановкой операций с 2021 года и имеет задолженность в 5,4 тысячи рублей.

