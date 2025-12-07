«Для меня это жизнь!»: слова Петра Яна после триумфальной победы в UFC

Турнир прошел в Лас-Вегасе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян заявил, что выступление в лиге UFC полностью изменило его жизнь. Об этом он сказал после победы единогласным решением судей над грузинским спортсменом Мерабом Двалишвили в главном бою турнира UFC 323. Также он выразил слова благодарности своим фанатам и близким.

«Очень счастлив стоять здесь с чемпионским поясом, спасибо большое болельщикам. Очень долго трудился и готовился. На сегодняшний день для меня это жизнь», — сказал Ян после боя.

Боец отдельно обратился к своим поклонникам в России. Он передал привет стране, болельщикам, семье, жене, детям и матери, публично признавшись им в любви. Отдельные слова благодарности Ян адресовал своей команде, подчеркнув, что считает ее вклад решающим для нынешнего успеха и завоевания чемпионского пояса.

