«Для меня это жизнь!»: слова Петра Яна после триумфальной победы в UFC

Боец Петр Ян выразил благодарность своей семье и фанатам
07 декабря 2025 в 12:13
Турнир прошел в Лас-Вегасе (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян заявил, что выступление в лиге UFC полностью изменило его жизнь. Об этом он сказал после победы единогласным решением судей над грузинским спортсменом Мерабом Двалишвили в главном бою турнира UFC 323. Также он выразил слова благодарности своим фанатам и близким.

«Очень счастлив стоять здесь с чемпионским поясом, спасибо большое болельщикам. Очень долго трудился и готовился. На сегодняшний день для меня это жизнь», — сказал Ян после боя.

Боец отдельно обратился к своим поклонникам в России. Он передал привет стране, болельщикам, семье, жене, детям и матери, публично признавшись им в любви. Отдельные слова благодарности Ян адресовал своей команде, подчеркнув, что считает ее вклад решающим для нынешнего успеха и завоевания чемпионского пояса.

Ранее Петр Ян единогласным решением судей победил Мераба Двалишвили в рамках турнира UFC 323. Боец вернул себе пояс чемпиона в легчайшем весе. 

