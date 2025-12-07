Пожар локализовали в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 7 декабря загорелось здание на улице Достоевского. Пожарным уже удалось локализовать возгорание. Об этом рассказали в МЧС России в регионе.

«Спасатели ликвидируют пожар в административном здании на улице Достоевского. В 11:04 огонь удалось локализовать на 100 квадратах», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пожар тушили 19 специалистов и шесть единиц техники. По оперативной информации, пострадавших в результате происшествия нет, отметили в МЧС.

