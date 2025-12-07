В Кургане загорелось здание на улице Достоевского. Фото
07 декабря 2025 в 12:17
Пожар локализовали в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане 7 декабря загорелось здание на улице Достоевского. Пожарным уже удалось локализовать возгорание. Об этом рассказали в МЧС России в регионе.
«Спасатели ликвидируют пожар в административном здании на улице Достоевского. В 11:04 огонь удалось локализовать на 100 квадратах», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пожар тушили 19 специалистов и шесть единиц техники. По оперативной информации, пострадавших в результате происшествия нет, отметили в МЧС.
Продолжение после рекламы
1/2
Пожарные тушат огонь
Фото: пресс-служба МЧС России
Подписаться
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (1)
- Вася07 декабря 2025 12:19Там контора была.
Следующий материал