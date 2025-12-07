Популярный салат на Новый год стал еще дороже

Чтобы приготовить «селедку под шубой», надо потратить больше денег, чем в прошлом году Фото: Марина Молдавская © URA.RU

За год средняя стоимость приготовления салата «селедка под шубой» на четверых человек выросла на 9%. Об этом сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

«Салатник сельди под шубой на четверых за год подорожал на 9%. Таким образом, стоимость салата составила 293,9 рубля против 269,7 рубля годом ранее», — заявили в ассоциации, информацию передает ТАСС.

Для анализа использовался следующий состав ингредиентов: сельдь соленая — 350 г, картофель — 400 г, столовая свекла — 350 г, морковь — 200 г, куриные яйца — 2 штуки, репчатый лук — 100 г и майонез — 300 г.

За истекший год сильнее всего подорожали ключевые компоненты салата: цена соленой сельди выросла с 310 до 392,5 рубля за килограмм, а майонеза — с 290,8 до 313,9 рубля за килограмм. В то же время отмечено удешевление ряда продуктов. Стоимость десятка яиц снизилась с 109,8 до 92,8 рубля, картофеля — с 53,8 до 41,7 рубля за килограмм, репчатого лука — с 48,8 до 41 рубля за килограмм, свеклы — с 46,5 до 40,3 рубля за килограмм, моркови — с 47,2 до 43,9 рубля за килограмм.