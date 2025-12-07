Логотип РИА URA.RU
Власти Сургута внедряют технологии для продления срока службы дорог

07 декабря 2025 в 12:47
При строительстве новых дорог используют полиэфирную геосетку

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Сургуте при строительстве и ремонте дорог начинают широко применять современные материалы и методы, которые делают покрытия более устойчивыми к климату и нагрузкам. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

Начальник управления капитального строительства Сургута Андрей Арменчу пояснил, что ключевую роль играет обновленный состав асфальта. «Полимерно-битумные вяжущие, модифицированные полимерами, позволяют увеличивать срок службы покрытия в два-три раза», — рассказал он.

При строительстве новых дорог используют полиэфирную геосетку, которая связывает слои дорожной одежды, и битумно-полимерную ленту для укрепления стыков. Подрядчики дают пятилетнюю гарантию и обязаны устранять все дефекты в этот период. В городе подчеркивают: ставка делается на надежные и проверенные технологии.

Отдельным фактором развития называют то, что крупнейшие дорожно-строительные компании Югры базируются именно в Сургуте. Это позволяет внедрять современные смеси и технологии в первую очередь здесь. Город фактически получает доступ к лучшим материалам одним из первых в округе.

Современные решения применяются и при ремонте. Для повышения долговечности используют щебеночно-мастичные смеси (ЩМА) и модифицированные битумы. Готовятся и новые решения для холодной погоды. «Испытания ремонтных смесей, которые можно укладывать при минусовых температурах, — одно из самых актуальных направлений для Сургута», — отметил Арменчу.

