Две мощные вспышки зарегистрированы на Солнце
На Солнце зарегистрированы две новые вспышки
Фото: Создано в Midjourney
Вечером были зафиксированы две солнечные вспышки, относящиеся к предпоследнему по мощности классу M. Об этом сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Двойная сильная M вспышка в области 4299 (бывшая 4274) в центре диска после нескольких дней молчания», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале лаборатории.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять основных классов: A, B, C, M и X. Минимальный уровень A0.0 соответствует потоковой мощности излучения на орбите Земли порядка 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующему буквенному классу мощность возрастает в 10 раз. Вспышки нередко сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Достигнув Земли, такие плазменные облака способны вызывать магнитные бури.
Ранее в лаборатории предупреждали, что на поверхности Солнца в настоящее время фиксируется крупнейший в текущем цикле активный комплекс солнечных пятен. Он расположен в районе центрального меридиана, то есть строго напротив Земли, что делает его максимально опасным. В обычной ситуации подобные образования приводят к вспышкам высоких классов, однако на протяжении последних нескольких дней эта область лишь накапливает энергию без значительных выбросов. По оценкам специалистов, это создает повышенную вероятность резкой и мощной вспышечной активности.
