Две мощные вспышки зарегистрированы на Солнце

На Солнце зарегистрированы две новые вспышки Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вечером были зафиксированы две солнечные вспышки, относящиеся к предпоследнему по мощности классу M. Об этом сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Двойная сильная M вспышка в области 4299 (бывшая 4274) в центре диска после нескольких дней молчания», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале лаборатории.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять основных классов: A, B, C, M и X. Минимальный уровень A0.0 соответствует потоковой мощности излучения на орбите Земли порядка 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующему буквенному классу мощность возрастает в 10 раз. Вспышки нередко сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Достигнув Земли, такие плазменные облака способны вызывать магнитные бури.

Продолжение после рекламы