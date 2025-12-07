Челябинцы больше всех в России тратят денег на кофе

Больше всего денег в кофейнях тратят жители Челябинска. На втором и третьем местах по тратам на ароматный напиток находятся горожане Санкт-Петербурга и Новосибирска. Об этом говорит исследование аналитиков оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«В сентябре-октябре средний чек в кофейнях Челябинска составил 610 рублей, вторым стал Санкт-Петербург с тратами в 603 рубля. Тройку замкнул Новосибирск, где средний чек достигает 597 рублей», — передает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Ранее сообщалось, что жители Челябинска активно тратятся и на сервис. С января по октябрь 2025 года они оставили курьерам, доставляющим цветы и подарки, более 643 тысяч рублей чаевых, в среднем по 188 рублей за заказ. Наибольший рост благодарностей пришелся на февраль, март и сентябрь, что говорит о высокой платежной активности горожан в сфере услуг.