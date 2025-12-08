Путин исполнит желание ребенка из ХМАО, в Ханты-Мансийске взорвалась заправка: топ-7 событий Югры

Во всероссийской новогодней акции «Елка желаний» принял участие Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин исполнит новогоднее желание ребенка из Югры. Губернатор ХМАО назначил нового главного кадровика правительства. Суд обязал мэра Нижневартовского района вернуть бюджету 5 млн рублей, а дочка «Газпрома» распродает спецтехнику в арктическом районе. Подробнее об этих и других событиях недели с 1 по 7 декабря читайте в дайджесте URA.RU.

Владимир Путин исполнит мечту пятилетнего ребенка из Югры

Владимир Путин исполнит желания трех детей, в том числе из Югры

На всероссийской акции «Елка желаний» президент РФ Владимир Путин достал шарик с просьбой пятилетнего мальчика из ХМАО. Ребенок мечтает попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Обещание исполнить желание от главы государства уже стало новогодним подарком для семьи.

В Ханты-Мансийске произошел взрыв на газозаправочной станции

4 декабря в Ханты-Мансийске (ХМАО) на улице Мира произошел взрыв на автомобильной газозаправочной станции. В результате происшествия пострадал один человек — оператор станции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Губернатор ХМАО назначил нового главного кадровика югорского правительства

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук утвердил Дмитрия Осипова на посту директора департамента государственной службы окружного правительства. Бывший вице-спикер Тюменской гордумы переехал в Ханты-Мансийск в конце лета и три месяца работал в качестве первого зама депгослужбы. Прежний главный кадровик правительства ХМАО Александр Деменко был вынужден уйти со своего поста в октябре, поскольку с ним не был продлен трудовой контракт. Осипов вступил в должность с 1 декабря.

Новый прокурор ХМАО вступил в должность

Дмитрий Попов официально вступил в должность прокурора Ханты Мансийского автономного округа. Нового прокурора представили на совещании с участием руководства региона, силовых ведомств и судей округа. До перевода в Югру Попов занимал пост первого заместителя прокурора в Приморском крае. Сейчас он приступил к обязанностям, и от него ждут решения проблем обманутых дольщиков и борьбу с незаконной миграцией.

Суд обязал мэра Нижневартовского района вернуть бюджету 5 млн рублей

Суд признал незаконной премию, которую получил глава района Борис Саломатин, и постановил взыскать ее обратно в бюджет

Суд признал незаконной премию, которую получил глава района Борис Саломатин, и постановил взыскать ее обратно в бюджет. Прокуратура выявила, что выплаты за работу в выходные и праздники ему начислялись без согласования с думой. Это было признано личной заинтересованностью. Чиновник пытался обжаловать решение, но проиграл. Оно пока не вступило в законную силу.

Дочка «Газпрома» распродает спецтехнику в арктическом районе ХМАО

В поселке Игрим выставили на продажу девять единиц спецтехники компании «Газпром Спецгазавтотранс»: грузовики, цистерны, снегопогрузчики и топливозаправщики. Самый дешевый лот за 125 тысяч рублей, самый дорогой стоит около 618 тысяч. Вырученные деньги нужны для погашения долгов, поскольку компании находится в состоянии банкротства.

В ХМАО ударили морозы

Столбик термометра, по прогнозам синоптиков, может опуститься до -40 градусов