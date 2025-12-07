В Челябинске экстренно сел самолет из Египта, который летел в Екатеринбург
07 декабря 2025 в 13:10
Борт приняли в аэропорту Челябинска
В аэропорту Челябинска экстренно приземлился самолет из Шарм-эль-Шейха, летевший в Екатеринбург. Борт перенаправили из-за погодных условий. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров.
«Посадили самолет в Челябинске вместо Екатеринбурга. Сказали, что из-за погодных условий», — сообщил пассажир.
В Управлении на транспорте МВД России по УрФО информацию подтвердили. С пассажирами все в порядке, отметили в ведомстве.
- Иван07 декабря 2025 13:33А то, что в самолете 200 пассажиров в духоте держали и не выпускали - чего не пишите?
