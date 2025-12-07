Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Челябинске экстренно сел самолет из Египта, который летел в Екатеринбург

07 декабря 2025 в 13:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Борт приняли в аэропорту Челябинска

Борт приняли в аэропорту Челябинска

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Челябинска экстренно приземлился самолет из Шарм-эль-Шейха, летевший в Екатеринбург. Борт перенаправили из-за погодных условий. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров.

«Посадили самолет в Челябинске вместо Екатеринбурга. Сказали, что из-за погодных условий», — сообщил пассажир.

В Управлении на транспорте МВД России по УрФО информацию подтвердили. С пассажирами все в порядке, отметили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Иван
    07 декабря 2025 13:33
    А то, что в самолете 200 пассажиров в духоте держали и не выпускали - чего не пишите?
Добавить комментарий
Следующий материал