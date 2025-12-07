Логотип РИА URA.RU
Единственное в мире фортепианное трио даст концерт в Тюмени

07 декабря 2025 в 13:17
Уникальное фортепианное трио выступит в филармонии

Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменская филармония 23 декабря примет «Рождественский концерт» фортепианного трио Bel Suono, единственного в мире коллектива, работающего в жанре классического кроссовера. Об этом сообщает telegram-канал департамента культуры Тюменской области.

«23 декабря в Тюменской филармонии пройдет „Рождественский концерт“ фортепианного трио Bel Suono — единственного в мире коллектива в жанре классического кроссовера», — говорится в сообщении ведомства. Уникальность артистов заключается в новаторском подходе к классической музыке.

В трио входят выпускники Московской государственной консерватории, обладатели званий лауреатов международных конкурсов — Кирилл Гущин, Антон Мосенков и Никита Хабин. В программе концерта заявлены авторские интерпретации произведений Чайковского, Моцарта, Баха и Вивальди, а также музыкальные темы из советских и зарубежных кинофильмов. Кроме того, будут исполнены оригинальные композиции, уже ставшие отличительным творческим знаком трио Bel Suono.

