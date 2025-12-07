Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом
Ранее ЕС призвал платформу Илона Маска заплатить большой штраф
Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Европа представляет собой Четвертый рейх. Об этом он заявил в соцсети X.
Маск репостнул запись с таким утверждением про Европу к себе на страницу. А потом добавил: «В значительной степени».
До этого в X Маск призвал к ликвидации Европейского союза и возврату суверенитета отдельным государствам, аргументируя это тем, что национальные правительства смогут лучше отражать интересы своих граждан. В ответ министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в резкой форме предложил бизнесмену отправиться на Марс.
На текущей неделе Европейская комиссия наложила на принадлежащую Маску платформу X штраф в размере 120 миллионов евро, обвинив ее в нарушении норм европейского закона о цифровых услугах. В России такое решение раскритиковали. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что в Европе развернулась мощная машина цензуры.
