Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом

Ранее ЕС призвал платформу Илона Маска заплатить большой штраф Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Европа представляет собой Четвертый рейх. Об этом он заявил в соцсети X.

Маск репостнул запись с таким утверждением про Европу к себе на страницу. А потом добавил: «В значительной степени».

До этого в X Маск призвал к ликвидации Европейского союза и возврату суверенитета отдельным государствам, аргументируя это тем, что национальные правительства смогут лучше отражать интересы своих граждан. В ответ министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в резкой форме предложил бизнесмену отправиться на Марс.