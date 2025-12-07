Жители Нижневартовска объявили войну автомобилям-захватчикам

Тротуар в Нижневартовске превратился в дорогу Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Нижневартовска (ХМАО) пожаловались на массовый выезд автомобилей на пешеходный тротуар у ДК «Октябрь» на улице 60 лет Октября. По их словам, машины ежедневно едут и паркуются по зоне, предназначенной для пешеходов, несмотря на то что рядом расположена большая стоянка. Об этом они рассказали в местном telegram-канале.

«Это ежедневная картина: паркуются на газоне и тротуаре, перекрывают проход. Получается, можно давить пешехода, и да, я не обязана отходить. Это не дорога. Напротив есть огромная парковка. Почему данный тротуар превратился в дорогу?» — говорится в сообщении местной жительницы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

К посту прикреплено видео, на котором запечатлено, как две иномарки едут по тротуару навстречу пешеходу. При этом женщине приходится отходить в сторону, чтобы не оказаться под колесами машин. С водителем второго авто автор видео вступила в спор.

Продолжение после рекламы