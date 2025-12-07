Названа дата, когда Петр Ян снова появится в октагоне
Петр Ян снова чемпион
Фото: Илья Московец © URA.RU
Боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян будет готов провести следующий бой ближе к лету 2026 года. Он вернул титул чемпиона UFC в легчайшем весе 7 декабря.
«Следующий бой Петр может провести ближе к лету. По сопернику пока говорить рано, в дивизионе должны пройти несколько боев», — сообщили в команде спортсмена. Это сообщение передает ТАСС.
Ранее Петр Ян победил действующего обладателя пояса Мераба Двалишвили в главном бою турнира UFC 323 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина.
