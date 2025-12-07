Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Названа дата, когда Петр Ян снова появится в октагоне

Петр Ян появится в октагоне ближе к лету 2026 года
07 декабря 2025 в 13:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Петр Ян снова чемпион

Петр Ян снова чемпион

Фото: Илья Московец © URA.RU

Боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян будет готов провести следующий бой ближе к лету 2026 года. Он вернул титул чемпиона UFC в легчайшем весе 7 декабря.

«Следующий бой Петр может провести ближе к лету. По сопернику пока говорить рано, в дивизионе должны пройти несколько боев», — сообщили в команде спортсмена. Это сообщение передает ТАСС. 

Ранее Петр Ян победил действующего обладателя пояса Мераба Двалишвили в главном бою турнира UFC 323 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал