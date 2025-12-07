В Пермском крае спасатели вытащили женщину из-под внедорожника

В результате ДТП женщина не пострадала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) спасатели вытащили из-под внедорожника 56-летнюю женщину, не позволив ДТП закончиться тяжелыми последствиями. Необычная авария произошла на улице Воровского: автомобиль съехал в кювет и наехал на человека. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На телефон Поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о ДТП по улице Воровского, г.Кунгур, съезд автомобиля в кювет с последующим наездом на человека, человек под машиной», — отмечается в сообщении.

По данным службы, на место оперативно выехал дежурный караул. Спасатели обнаружили внедорожник в кювете, под днищем машины находилась женщина. Для ее освобождения сотрудники подразделения применили специальный гидравлический инструмент, который позволил приподнять и частично сместить автомобиль, не причиняя пострадавшей дополнительных повреждений.

После извлечения 56-летнюю жительницу Кунгура передали бригаде скорой помощи. Медики провели осмотр на месте и не выявили у нее травм.