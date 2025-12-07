Песков оценил смену американской стратегии, в которой отражена позиция России
Дмитрий Песков заявил, что надо последить, как стратегия США будет выполняться
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Новая стратегия национальной безопасности США кардинальным образом отличается от предыдущей, потому что в ней отражена позиция России о нерасширении НАТО, а также военной конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Там и формулировки [кроме нерасширения НАТО] против конфронтации и в сторону диалога, выстраивание добрых отношений. Это то, о чем говорит [президент России Владимир] Путин. Это, конечно, отрадно с одной стороны. Но с другой стороны мы знаем, что бывает», — заявил Песков. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
Но при этом Песков призвал следить за реальным положением дел. Потому что реализация концепции может отличаться от того, что написано на бумаге.
Ранее администрация США обнародовала обновленную Стратегию национальной безопасности, в которой зафиксированы ключевые приоритеты политики президента страны Дональда Трампа. В отличие от документов предыдущих американских администраций, включая первый срок самого Трампа, когда в центре внимания оставалось соперничество с Россией и Китаем, новый стратегический курс уделяет заметно больше внимания ситуации в Западном полушарии.
При этом Россия и Китай в документе по ‑прежнему фигурируют, однако риторика в их адрес на этот раз оказалась менее жесткой. В то же время Европа подверглась критике со стороны американского президента за недостаточный контроль миграционных потоков, давление на крайне правые политические силы, а также за «нереалистичные ожидания» в отношении конфликта на Украине.
