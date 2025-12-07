Песков оценил смену американской стратегии, в которой отражена позиция России

Дмитрий Песков заявил, что надо последить, как стратегия США будет выполняться Фото: Роман Наумов © URA.RU

Новая стратегия национальной безопасности США кардинальным образом отличается от предыдущей, потому что в ней отражена позиция России о нерасширении НАТО, а также военной конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там и формулировки [кроме нерасширения НАТО] против конфронтации и в сторону диалога, выстраивание добрых отношений. Это то, о чем говорит [президент России Владимир] Путин. Это, конечно, отрадно с одной стороны. Но с другой стороны мы знаем, что бывает», — заявил Песков. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

Но при этом Песков призвал следить за реальным положением дел. Потому что реализация концепции может отличаться от того, что написано на бумаге.

Продолжение после рекламы

Ранее администрация США обнародовала обновленную Стратегию национальной безопасности, в которой зафиксированы ключевые приоритеты политики президента страны Дональда Трампа. В отличие от документов предыдущих американских администраций, включая первый срок самого Трампа, когда в центре внимания оставалось соперничество с Россией и Китаем, новый стратегический курс уделяет заметно больше внимания ситуации в Западном полушарии.