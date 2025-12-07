ВСУ пытались атаковать дронами Северный Кавказ: карта ударов БПЛА 7 декабря

Средства ПВО за ночь сбили 83 БПЛА над Россией Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Минобороны РФ 7 декабря сообщило о массовом ночном перехвате украинских дронов. Над регионами уничтожили 83 БПЛА, больше всего — над Саратовской областью. Дроны летели, в том числе, на Северный Кавказ. В Ростовской области без электроснабжения остались около 250 жителей. Карта ударов беспилотников на 7 декабря — в материале URA.RU.

Данные Минобороны России

В ночь на 7 декабря были перехвачены и уничтожены:

42 БПЛА — в Саратовской области

12 — в Ростовской области

10 — над Республикой Крым

9 — в Волгоградской области

2 — в Белгородской области

1 — в Астраханской области

1 — в Чечне

3 — над Брянской областью

3 — над Курской

На фоне происходящего в Моздоке (Северная Осетия) был введен режим «Ковер», сообщил глава региона Сергей Меняйло. Из-за угрозы атак временно закрывались аэропорты.

Какие аэропорты были закрыты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились:

Волгоград

Саратов

Владикавказ

Грозный

Магас

Нальчик

Оренбург

Последствия атак БПЛА

В Ростовской области без электроснабжения остались около 250 жителей

Северные районы Ростовской области подверглись ночной атаке беспилотников, сообщили региональные власти. Средства ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Каменском, Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В Шолоховском районе на окраине хутора Колундаевский повреждена опора линии электропередачи. Без электроснабжения остались около 250 жителей. Восстановительные работы планируется начать утром, в светлое время суток.

В Тульской области ПВО сбили два украинских дрона, пострадавших нет

Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотника, обнаруженных в ходе отражения воздушной атаки на территорию Тульской области. По предварительным данным, пострадавших нет, также не зафиксировано повреждений зданий и объектов инфраструктуры.

Власти региона напомнили жителям о правилах безопасности. Упавшие беспилотники могут содержать взрывчатые вещества, поэтому запрещено приближаться к ним и брать в руки любые элементы, даже если дрон уже сдетонировал — они могут быть обработаны опасными химическими веществами. В регионе сохраняется опасность повторной атаки БПЛА.

В Брянской области ПВО сбили три украинских дрона, разрушений и пострадавших нет

Подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожили три БПЛА. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В Татарстане вводился режим «Беспилотная опасность»

В пятый раз за неделю введен режим «беспилотная опасность». Соответствующее уведомление поступило в официальном приложении МЧС России в 2:56, режим сохранялся около пяти часов. В распространенном сообщении отмечается: «Внимание! На территории Татарстана объявлен режим „Беспилотная опасность“».

Росавиация сняла ограничения на работу семи аэропортов

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов, временно закрывавшихся из-за мер безопасности. Нормальная работа возобновлена в аэропортах Владикавказа (Беслан), Волгограда, Грозного (Северный), Магаса, Нальчика, Оренбурга и Орска.