ВСУ пытались атаковать дронами Северный Кавказ: карта ударов БПЛА 7 декабря
Средства ПВО за ночь сбили 83 БПЛА над Россией
Минобороны РФ 7 декабря сообщило о массовом ночном перехвате украинских дронов. Над регионами уничтожили 83 БПЛА, больше всего — над Саратовской областью. Дроны летели, в том числе, на Северный Кавказ. В Ростовской области без электроснабжения остались около 250 жителей. Карта ударов беспилотников на 7 декабря — в материале URA.RU.
Данные Минобороны России
В ночь на 7 декабря были перехвачены и уничтожены:
- 42 БПЛА — в Саратовской области
- 12 — в Ростовской области
- 10 — над Республикой Крым
- 9 — в Волгоградской области
- 2 — в Белгородской области
- 1 — в Астраханской области
- 1 — в Чечне
- 3 — над Брянской областью
- 3 — над Курской
На фоне происходящего в Моздоке (Северная Осетия) был введен режим «Ковер», сообщил глава региона Сергей Меняйло. Из-за угрозы атак временно закрывались аэропорты.
Какие аэропорты были закрыты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились:
- Волгоград
- Саратов
- Владикавказ
- Грозный
- Магас
- Нальчик
- Оренбург
Последствия атак БПЛА
В Ростовской области без электроснабжения остались около 250 жителей
Северные районы Ростовской области подверглись ночной атаке беспилотников, сообщили региональные власти. Средства ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Каменском, Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В Шолоховском районе на окраине хутора Колундаевский повреждена опора линии электропередачи. Без электроснабжения остались около 250 жителей. Восстановительные работы планируется начать утром, в светлое время суток.
В Тульской области ПВО сбили два украинских дрона, пострадавших нет
Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотника, обнаруженных в ходе отражения воздушной атаки на территорию Тульской области. По предварительным данным, пострадавших нет, также не зафиксировано повреждений зданий и объектов инфраструктуры.
Власти региона напомнили жителям о правилах безопасности. Упавшие беспилотники могут содержать взрывчатые вещества, поэтому запрещено приближаться к ним и брать в руки любые элементы, даже если дрон уже сдетонировал — они могут быть обработаны опасными химическими веществами. В регионе сохраняется опасность повторной атаки БПЛА.
В Брянской области ПВО сбили три украинских дрона, разрушений и пострадавших нет
Подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожили три БПЛА. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
В Татарстане вводился режим «Беспилотная опасность»
В пятый раз за неделю введен режим «беспилотная опасность». Соответствующее уведомление поступило в официальном приложении МЧС России в 2:56, режим сохранялся около пяти часов. В распространенном сообщении отмечается: «Внимание! На территории Татарстана объявлен режим „Беспилотная опасность“».
Росавиация сняла ограничения на работу семи аэропортов
Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов, временно закрывавшихся из-за мер безопасности. Нормальная работа возобновлена в аэропортах Владикавказа (Беслан), Волгограда, Грозного (Северный), Магаса, Нальчика, Оренбурга и Орска.
В ведомстве уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. За время их действия два самолета, следовавшие в Оренбург, были направлены на запасной аэродром.
