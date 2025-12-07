Транспортная прокуратура начала проверку из-за массовых задержек рейсов в Кольцово
Одна из причин задержек — плохая погода в Екатеринбурге
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
Уральская транспортная прокуратура начала проверку из ‑за задержки двух международных рейсов из Екатеринбурга в Хургаду. Причина — нарушение расписания вылета самолетов авиакомпании Almasria Universal Airlines из аэропорта Кольцово, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Сегодня из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) задержаны к вылету два рейса авиакомпании Almasria Universal Airlines в Хургаду», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Там уточнили, что речь идет о рейсах UJ-724 и UJ-724D. Пассажиров, которые прибыли в терминал Кольцово для вылета в Египет, обслуживают в здании аэропорта: им предоставлены напитки, в дальнейшем будет организовано горячее питание.
Также самолеты, следовавшие в Кольцово, направили на запасной аэродром в Челябинске из ‑за ухудшения погоды в Екатеринбурге. Прокуратура проверит, как перевозчик и аэропорт исполняют обязанности по информированию людей о причинах и сроках задержки, а также по обеспечению положенных услуг, и при наличии нарушений примет меры реагирования.
