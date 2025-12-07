Российские войска улица за улицей освобождают Гуляйполе: карта СВО на 7 декабря

Российские бойцы ведут штурм Гуляйполе в Запорожской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Российские войска продолжают наступление на Гуляйполе на запорожском направлении. По сообщениям военкоров, им удалось взять под контроль три улицы и продвинуться ближе к центру города. Также в ходе боевых действий российские военные установили контроль над населенным пунктом Кучеровка в Харьковской области и над селом Ровное в ДНР. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU

Сумское направление

Военный корреспондент Семен Пегов в своем telegram-канале сообщил, что на сумском направлении ситуация на линии боевого соприкосновения остается без изменений. В то же время, по данным telegram-канала «Два майора», на этом участке фронта группировка войск «Север» продолжает систематически наносить удары по скоплениям вражеской пехоты.

Харьковское направление

Российские войска освободили населенный пункт Кучеровка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Им также удалось продвинуться на южных окраинах Соболевки и в районе Петропавловки к северо-востоку от Купянска. Ожесточенные бои продолжаются южнее Волчанска, в Вильче и Лимане.

Продолжение после рекламы

Как сообщил военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале, в Вильче ВС РФ продвинулись в центральную и восточную части населенного пункта, в районе Лимана — в его западную часть к южным окраинам. Также они ведут встречные бои в лесной зоне в направлении Прилипки, Волчанских Хуторов, Тихого и Зыбино. На Великобурлукском участке столкновения продолжаются в районах Хатнего, Амбарного и Двуреченского.

Краснолиманское направление

На краснолиманском направлении бои идут возле населенных пунктов Ставки и Дробышево, а также на участке между Яровой и Новоселовкой. На северном участке фронта российские войска продвинулись в районе Ямполя, а также вышли к дороге Закотное — Северск, которая расположена южнее Дроновки. Кроме того, продолжаются бои за населенный пункт Свято-Покровское.

Константиновское направление

На константиновском направлении российские войска установили контроль над населенным пунктом Безымянное. После этого подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению Веролюбовки.

Покровское направление

За последнюю неделю армия России усилила свои позиции в районе Красноармейска — Димитрова (Покровска — Мирнограда), а также возле населенного пункта Ровное в ДНР. Сейчас российские войска ведут бои на окраине Гришино. Им также удалось занять южную часть Димитрова. На добропольском участке ВС РФ продвинулись в районе Софиевки и Торецкого.

Запорожское направление

На правом фланге запорожского фронта подразделения группировки войск «Восток» продолжают наступление в Гуляйполе и на его восточных окраинах, усиливая контроль над подступами к городу. Они также ведут бои за Варваровку и вдоль реки Гайчур. В самом Гуляйполе штурмовые группы вышли к перекрестку улиц Донецкой и Набережной, а также к району улицы Заречанской.