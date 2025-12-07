Чемпионка мира Мария Бутырская закрывает школу фигурного катания в России

Школа фигурного катания, организованная Бутырской, проработала четыре года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская приняла решение о закрытии школы «Будь первым» в России. Причиной стали серьезные финансовые трудности, которые спортсменке не удалось преодолеть. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Чемпионка мира Мария Бутырская закрывает свою школу чемпионов в России. Знаменитая фигуристка ушла в минус, обучая детей тулупам и акселям», — сказано в сообщении.

Школа фигурного катания «Будь первым» функционировала с 2021 года и предлагала занятия для детей. Однако доходы оставались крайне низкими. В первый год выручка составила всего 65 тысяч рублей, а убытки — 94 тысячи рублей. Финансовое положение ухудшалось, несмотря на старания Бутырской.

Ранее спортсменка входила в число совладельцев другой школы фигурного катания, которая также работала с убытками и в итоге прекратила деятельность в 2021 году. Помимо этого, она предпринимала попытки развивать бизнес в сфере розничной торговли товарами для дома, будучи с 2003 по 2006 год соучредителем соответствующей компании.