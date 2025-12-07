Чемпионка мира Мария Бутырская закрывает школу фигурного катания в России
Школа фигурного катания, организованная Бутырской, проработала четыре года
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская приняла решение о закрытии школы «Будь первым» в России. Причиной стали серьезные финансовые трудности, которые спортсменке не удалось преодолеть. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Чемпионка мира Мария Бутырская закрывает свою школу чемпионов в России. Знаменитая фигуристка ушла в минус, обучая детей тулупам и акселям», — сказано в сообщении.
Школа фигурного катания «Будь первым» функционировала с 2021 года и предлагала занятия для детей. Однако доходы оставались крайне низкими. В первый год выручка составила всего 65 тысяч рублей, а убытки — 94 тысячи рублей. Финансовое положение ухудшалось, несмотря на старания Бутырской.
Ранее спортсменка входила в число совладельцев другой школы фигурного катания, которая также работала с убытками и в итоге прекратила деятельность в 2021 году. Помимо этого, она предпринимала попытки развивать бизнес в сфере розничной торговли товарами для дома, будучи с 2003 по 2006 год соучредителем соответствующей компании.
Мария Бутырская стала первой россиянкой, завоевавшей титул чемпионки мира в женском одиночном катании, неоднократно побеждала на чемпионатах России и Европы и по-прежнему остается одной из ключевых фигур в мире фигурного катания.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.