Челябинцев предупредили о сильном гололеде

07 декабря 2025 в 14:05
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Челябинской области предупредили о снегопаде и сильном гололеде на дорогах. Об этом рассказали в МЧС России в регионе.

«Днем 8 декабря местами в Челябинской области ожидается снег, сильная гололедица от наката. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и дистанцию при движении», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее МЧС уже предупреждало жителей Челябинской области о гололедице и сложных погодных условиях. В регионе прогнозировались туманы, гололед на отдельных участках дорог, а до этого спасатели рекомендовали скорректировать планы поездок, перейти на зимние шины и соблюдать меры безопасности на дорогах.

