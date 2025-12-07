Челябинцев предупредили о сильном гололеде
Жителей предупредили о гололеде в Челябинской области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Жителей Челябинской области предупредили о снегопаде и сильном гололеде на дорогах. Об этом рассказали в МЧС России в регионе.
«Днем 8 декабря местами в Челябинской области ожидается снег, сильная гололедица от наката. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и дистанцию при движении», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее МЧС уже предупреждало жителей Челябинской области о гололедице и сложных погодных условиях. В регионе прогнозировались туманы, гололед на отдельных участках дорог, а до этого спасатели рекомендовали скорректировать планы поездок, перейти на зимние шины и соблюдать меры безопасности на дорогах.
