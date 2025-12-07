Челябинцев предупредили о сильном гололеде

Жителей предупредили о гололеде в Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Челябинской области предупредили о снегопаде и сильном гололеде на дорогах. Об этом рассказали в МЧС России в регионе.

«Днем 8 декабря местами в Челябинской области ожидается снег, сильная гололедица от наката. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и дистанцию при движении», — сообщается в telegram-канале ведомства.