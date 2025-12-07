На «трассе смерти» под Екатеринбургом в результате ДТП погиб водитель иномарки
На трассах Свердловской области усиленно дежурят посты ДПС
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На 43-м километре Тюменского тракта произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В аварии столкнулись Chevrolet Lacetti и Kia Rio, погиб водитель американской иномарки. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области
«По предварительным данным, на этом участке произошло столкновение автомобилей Chevrolet Lacetti и Kia Rio. В результате аварии погиб водитель Chevrolet, мужчина примерно 50 лет. Его личность устанавливается полицией», — сообщили в ведомстве.
Инспекторы фиксируют обстановку, опрашивают участников и очевидцев, проверяют техническое состояние машин. Рассматриваются различные версии аварий.
В Госавтоинспекции напоминают, что в регионе идет снегопад, на трассах образуется снежный накат и возможен гололед. Водителей просят заранее планировать поездки и учитывать увеличение тормозного пути на скользком покрытии.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!