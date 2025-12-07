Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

На «трассе смерти» под Екатеринбургом в результате ДТП погиб водитель иномарки

Смертельная авария произошла на Тюменском тракте
07 декабря 2025 в 14:31
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 43-м километре Тюменского тракта произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В аварии столкнулись Chevrolet Lacetti и Kia Rio, погиб водитель американской иномарки. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области

«По предварительным данным, на этом участке произошло столкновение автомобилей Chevrolet Lacetti и Kia Rio. В результате аварии погиб водитель Chevrolet, мужчина примерно 50 лет. Его личность устанавливается полицией», — сообщили в ведомстве.

Инспекторы фиксируют обстановку, опрашивают участников и очевидцев, проверяют техническое состояние машин. Рассматриваются различные версии аварий.

В Госавтоинспекции напоминают, что в регионе идет снегопад, на трассах образуется снежный накат и возможен гололед. Водителей просят заранее планировать поездки и учитывать увеличение тормозного пути на скользком покрытии.

