На «трассе смерти» под Екатеринбургом в результате ДТП погиб водитель иномарки

На 43-м километре Тюменского тракта произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В аварии столкнулись Chevrolet Lacetti и Kia Rio, погиб водитель американской иномарки. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области

«По предварительным данным, на этом участке произошло столкновение автомобилей Chevrolet Lacetti и Kia Rio. В результате аварии погиб водитель Chevrolet, мужчина примерно 50 лет. Его личность устанавливается полицией», — сообщили в ведомстве.

Инспекторы фиксируют обстановку, опрашивают участников и очевидцев, проверяют техническое состояние машин. Рассматриваются различные версии аварий.

