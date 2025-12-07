Ушаков: американцы четко выполняют установки Трампа в переговорном процессе

По словам Ушакова, американская сторона заявляет, что договоренности Трампа якобы «железобетонные» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Американская сторона при создании мирного плана по урегулировании конфликта на Украине четко руководствуется идеологией президента Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, американцы «божатся», что если Трамп о чем-то договорится, то это будет «железобетонно». «Американцы, с которыми мы сейчас разговариваем, они всячески подчеркивают, что они разные, что Трамп — это другой человек, у него идеология другая», — сказал Ушаков в разговоре с журналистом Павлов Зарубином. Ушаков подчеркнул, что сейчас речь идет не о каком то перемирии, а о перспективах долгосрочного регулирования.

Ранее сообщалось, что российские военные при помощи «Кинжалов» нанесли массированный удар по украинским объектам. Атака стала ответом на действия ВСУ, которые направили этой ночью под сотню беспилотников по России. Под удар попали предприятия по производству и ремонту вооружения и военной техники. Также энергетические объекты, которые обеспечивают работу оборонной промышленности, и портовая инфраструктура. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что атакуют только те объекты, которые работают на украинскую военную машину.

