Российская армия нанесла групповой удар ракетами «Кинжал» по объектам ВПК Украины

Удары были нанесены, в том числе ракетами «Кинжал»

Прошедшей ночью, 7 декабря, российская армия нанесла удар высокоточным вооружением, включая ракеты «Кинжал», по объектам транспортной инфраструктуры и зданиям военно-промышленного комплекса на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«ВС России нанесли групповой удар, в том числе ракетами „Кинжал“, по объектам транспортной инфраструктуры <...> и ВПК Украины», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

Также в Минобороны сообщили, что удар был нанесен по украинскому топливно-энергетическому комплексу (ТЭК). По официальным данным, поставленные цели были достигнуты. Все запланированные объекты поражены, подытожили в военном ведомстве.

