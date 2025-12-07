Логотип РИА URA.RU
Российская армия нанесла групповой удар ракетами «Кинжал» по объектам ВПК Украины

07 декабря 2025 в 14:20
Удары были нанесены, в том числе ракетами «Кинжал»

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Прошедшей ночью, 7 декабря, российская армия нанесла удар высокоточным вооружением, включая ракеты «Кинжал», по объектам транспортной инфраструктуры и зданиям военно-промышленного комплекса на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«ВС России нанесли групповой удар, в том числе ракетами „Кинжал“, по объектам транспортной инфраструктуры <...> и ВПК Украины», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

Также в Минобороны сообщили, что удар был нанесен по украинскому топливно-энергетическому комплексу (ТЭК). По официальным данным, поставленные цели были достигнуты. Все запланированные объекты поражены, подытожили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВС РФ освободили Кучеровку в Харьковской области. Кроме того, российская армия заняла населенный пункт Ровное в ДНР.

