Российская армия нанесла групповой удар ракетами «Кинжал» по объектам ВПК Украины
Удары были нанесены, в том числе ракетами «Кинжал»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Прошедшей ночью, 7 декабря, российская армия нанесла удар высокоточным вооружением, включая ракеты «Кинжал», по объектам транспортной инфраструктуры и зданиям военно-промышленного комплекса на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«ВС России нанесли групповой удар, в том числе ракетами „Кинжал“, по объектам транспортной инфраструктуры <...> и ВПК Украины», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
Также в Минобороны сообщили, что удар был нанесен по украинскому топливно-энергетическому комплексу (ТЭК). По официальным данным, поставленные цели были достигнуты. Все запланированные объекты поражены, подытожили в военном ведомстве.
Ранее в Минобороны рассказали, что ВС РФ освободили Кучеровку в Харьковской области. Кроме того, российская армия заняла населенный пункт Ровное в ДНР.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
