Тюменцы массово начали патентовать свои изобретения

Тюменская область заняла третье место в Уральском федеральном округе по числу заявок на изобретения в 2024 году. Больше всего их было в медицине и строительстве. Об этом сообщили в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

«Чаще всего патентуемые разработки касались сфере медицины, гражданского строительства, технологий измерений и создания специальных машин. Наибольшее число заявок на патенты за три года прислал Тюменский государственный медицинский университет — 72», — отметили в Роспатенте.

По данным службы, от тюменских заявителей в 2024 году поступило 143 заявки на изобретения. Инициаторами разработок в примерно равных долях выступили крупный бизнес, физические лица и вузы региона. Отдельно в Роспатенте зафиксировали рост активности по коммерциализации результатов — количество договоров на использование патентов в Тюменской области достигло 153, чаще всего права передавались организациям, работающим в сфере образования.

Аналитики уточняют, что динамику развития интеллектуальной собственности в регионах Уральского федерального округа за 2022–2024 годы можно изучить в специализированном сборнике «Сфера интеллектуальной собственности 2024: Уральский федеральный округ». В нем представлены данные о патентной активности регионов Урала, а также показатели изобретательской активности, приведены рейтинги регионов, а также проанализировано, как в разных областях используют интеллектуальную собственность.