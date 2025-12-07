Тюменцы массово начали патентовать свои изобретения
Жители Тюмени подали 143 заявки на регистрацию своих изобретений
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Тюменская область заняла третье место в Уральском федеральном округе по числу заявок на изобретения в 2024 году. Больше всего их было в медицине и строительстве. Об этом сообщили в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).
«Чаще всего патентуемые разработки касались сфере медицины, гражданского строительства, технологий измерений и создания специальных машин. Наибольшее число заявок на патенты за три года прислал Тюменский государственный медицинский университет — 72», — отметили в Роспатенте.
По данным службы, от тюменских заявителей в 2024 году поступило 143 заявки на изобретения. Инициаторами разработок в примерно равных долях выступили крупный бизнес, физические лица и вузы региона. Отдельно в Роспатенте зафиксировали рост активности по коммерциализации результатов — количество договоров на использование патентов в Тюменской области достигло 153, чаще всего права передавались организациям, работающим в сфере образования.
Аналитики уточняют, что динамику развития интеллектуальной собственности в регионах Уральского федерального округа за 2022–2024 годы можно изучить в специализированном сборнике «Сфера интеллектуальной собственности 2024: Уральский федеральный округ». В нем представлены данные о патентной активности регионов Урала, а также показатели изобретательской активности, приведены рейтинги регионов, а также проанализировано, как в разных областях используют интеллектуальную собственность.
Ранее Тюменская область вошла в топ‑3 регионов России по количеству внедренных сценариев с доверенным искусственным интеллектом: на федеральном портале «Цифровой регион» размещены 13 местных ИИ‑решений и 20 примеров их применения. Технологии уже используют в медицине, образовании, транспорте и госуправлении, а регион участвует в создании общероссийского Центра искусственного интеллекта и тестирует пять федеральных сервисов с ИИ.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!