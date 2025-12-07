Гуф назвал Долину «Круэллой»

Рэпер сравнил народную артистку РФ с персонажем романа «101 далматинец» Фото: Илья Московец © URA.RU

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) назвал певицу Ларису Долину, оказавшуюся в центре скандала, связанного с мошенничеством при сделке с квартирой, Круэллой — персонажем-антигероиней из романа британской писательницы Доди Смит «101 далматинец». Музыкант выразил недовольство тем, что его аккаунт в социальной сети заполнили фотографии и видеоролики с участием артистки.

«Почему у меня вся лента в этой Круэлле? Я даже понятия не имею, что у нее происходит, кого она кинула. Меня просто высаживает каждый раз, когда она ни с того ни с сего на меня смотрит», — написал рэпер на своей страничке в соцсети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

В последнее время исполнительница хита «Погода в доме» подверглась резкой критике. Долина угодила в скандал, связанный с продажей своей квартиры под влиянием мошенников. Накануне певица впервые нарушила молчание, публично прокомментировала сложившуюся ситуацию и даже заявила о намерении вернуть 112 миллионов рублей покупательнице квартиры Полине Лурье, которая та отдала артистке за жилье в московских Хамовниках.

