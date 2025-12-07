В посольстве РФ Бенина призвали граждан запереться дома на фоне захвата власти

В российском посольстве Бенина призвали соотечественников не выходить из дома Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Российское посольство в Республике Бенин и по совместительству в Тоголезской Республике рекомендовало гражданам РФ не покидать свои дома в крупнейшем городе страны Котону и соблюдать меры предосторожности до прояснения обстановки. Об этом говорится в сообщении диппредставительства. Сообщение опубликовано на фоне захвата власти в стране военными.

«Уважаемые соотечественники, находящиеся в Бенине, до дальнейшего прояснения обстановки в городе Котону рекомендуем оставаться в своих домах и соблюдать базовые меры предосторожности», — предупреждает посольство в своем telegram-канале. Также посольство уведомило, что с 8 по 11 декабря консульский отдел будет закрыт по техническим причинам.

Военные Бенина заявили о захвате власти и отстранении президента Патриса Талона. Заявление военных прозвучало в эфире национального телевидения и транслировалось по всей территории западноафриканской республики.

