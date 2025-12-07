Приметы на 8 декабря: как не остаться без денег и удачи в Клима Холодного

По народному календарю 8 декабря отмечают Клим Холодный или Климентьев день Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

8 декабря в народном календаре носит название Клим Холодный или Климентьев день. Считалось, что «на Клима» морозы окончательно вступают в силу, сковывая реки и замораживая землю. Любое действие в этот день могло повлиять на всю зиму, поэтому соблюдали строгие правила, приметы и запреты. Что нельзя делать 8 декабря и какие приметы соблюдать — в материале URA.RU.

История праздника

Святой Климент жил в Риме в первом веке. В детстве он потерял мать и братьев — они отправились в Афины и не вернулись. Став взрослым, Климент отправился на их поиски и в пути встретил апостола Петра. Тот крестил его, и вскоре произошло чудо — вся семья Климента нашлась живой.

Позже Климент стал епископом, но за проповедь христианства его сослали в крымские каменоломни. Там он помогал людям и даже, по преданию, нашел для них источник воды. За веру его казнили — утопили в море. Спустя века князь Владимир перевез мощи святого в Киев. Они стали первой важной святыней для молодой Русской церкви.

Традиции дня 8 декабря: встреча суровой зимы с умом и хозяйским расчетом

Этот день посвящен памяти священномученика Климента, папы Римского, но в славянской традиции он был важным хозяйственным рубежом. К этому дню старались завершить все основные подготовительные работы к зиме, а оставшееся — провести с особым тщанием.

Окончательная «консервация» хозяйства. Мужчины проверяли и утепляли амбары, погреба и ледники. Особое внимание уделяли колодцам и родникам — их очищали от первого льда, а для того, чтобы вода не замерзала, бросали на дно соломенные снопы или большие ольховые поленья. Этот практичный приём, основанный на изоляционных свойствах материалов, действительно помогал предотвратить сильное промерзание.

Подготовка транспорта. День считался «мужским». Обязательной была проверка и починка саней, дровней и конской упряжи. Верили, что работа, сделанная на Клима, будет служить верой и правдой всю зиму, не ломаясь в дороге.

Символическое поддержание тепла. Чтобы «не выпустить тепло» из дома, с утра топили печь особенно жарко, часто используя для этого не просто дрова, а поленья яблони или вишни — их ароматный дым считался обережным. Огонь в печи старались поддерживать в течение всего дня.

Важное правило дня гласило: любое серьезное дело, особенно работу, нужно начинать на голодный желудок Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Главные народные приметы на 8 декабря

Предки годами отмечали, что какая погода стоит 8 декабря, такой часто бывает и вся зима. Этот день служил им народным барометром. Если утром мороз, они готовились к долгим холодам, а увидев оттепель — ждали слякоти и вьюг. Вот основные приметы этого дня.

Приметы на характер зимы:

«На Клима мороз насыпал белых роз» — если утро 8 декабря было морозным и инеевым, это предвещало холодную, морозную и снежную зиму.

«Клим холодный — катайся на санях отвально» — установившийся санный путь сулил устойчивую зимнюю погоду без сильных оттепелей.

Если в этот день стояла оттепель или шел мокрый снег — ожидали затяжную, слякотную зиму с частыми потеплениями и метелями.

Ветер с севера или востока — к установлению крепких, «колючих» морозов. Ветер с запада — к снегопадам и вьюгам.

Приметы на урожай будущего года:

«На Клима снег густой и пушистый — будешь с хлебом душистым» — обильный, мягкий снегопад в этот день расценивался как обещание доброго урожая, особенно зерновых. Снег считался «теплым одеялом» для озимых.

Ясное, морозное утро с яркими звездами — примета к хорошему урожаю гороха и чечевицы.

Если вороны садились на нижние ветки деревьев и сидели, нахохлившись, это предсказывало скорое усиление мороза, что было благоприятно для зимующих культур, так как гибли вредители.

Что категорически нельзя делать 8 декабря: главные запреты

Страх перед лютой стужей и желание прожить зиму благополучно сформировали ряд строгих табу. Многие из них имеют не только мистическое, но и сугубо практическое объяснение.

Нельзя жаловаться на холод и зиму вслух. Этот запрет — скорее психологический. Создание негативного, нытьевого настроя в самый начало сложного времени года могло подорвать дух семьи, сделав зимние месяцы невыносимыми. Предки считали, что «слово на морозе застывает и возвращается бумерангом». Запрещалось оставлять печь без огня или выносить золу до вечера. Практическая основа — необходимость поддерживать стабильную температуру в жилище в день, когда морозы только усиливаются. Символически же печь была сердцем дома, и ее угасание в Климов день ассоциировалось с уходом жизненной силы. Не давали в долг огонь (угли, головешки), соль и хлеб. Самый строгий запрет. Огонь и соль считались главными богатствами дома, а хлеб — его благополучием. Отдавать их в день, когда природа замирает, означало символически отдать часть своего тепла, достатка и здоровья. Часто это правило распространялось и на деньги. Не начинали важных новых дел, торговых операций и дальних поездок. День считался «тяжелым», неблагоприятным для стартов. Любое начинание могло «замерзнуть», то есть остановиться, столкнуться с непреодолимыми препятствиями. Это была рекомендация переждать, оценить обстановку. Нельзя было стричь волосы и ногти. Эта примета связана с древними представлениями о волосах как о сосредоточении жизненной силы. «Укорачивая» себя в день наступления лютой стужи, человек, по поверью, делал себя более уязвимым для болезней и холода.

На Климентьев день жизнь подчинялась суровым зимним законам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Вещие сны с 7 на 8 декабря

Считалось, что ночь с 7 на 8 декабря обладает особой силой, и сны в эту ночь могут быть вещими. Чаще всего они касались здоровья семьи и благополучия в предстоящие зимние месяцы. Хорошим знаком считались образы, сулящие стабильность и изобилие. Если снился чистый лед, ровная дорога или полная кадушка зерна, это предвещало спокойную зиму, крепкое здоровье и достаток в доме. Напротив, тревожные сновидения служили предостережением.