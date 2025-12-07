Приметы на 8 декабря: как не остаться без денег и удачи в Клима Холодного
По народному календарю 8 декабря отмечают Клим Холодный или Климентьев день
8 декабря в народном календаре носит название Клим Холодный или Климентьев день. Считалось, что «на Клима» морозы окончательно вступают в силу, сковывая реки и замораживая землю. Любое действие в этот день могло повлиять на всю зиму, поэтому соблюдали строгие правила, приметы и запреты. Что нельзя делать 8 декабря и какие приметы соблюдать — в материале URA.RU.
История праздника
Святой Климент жил в Риме в первом веке. В детстве он потерял мать и братьев — они отправились в Афины и не вернулись. Став взрослым, Климент отправился на их поиски и в пути встретил апостола Петра. Тот крестил его, и вскоре произошло чудо — вся семья Климента нашлась живой.
Позже Климент стал епископом, но за проповедь христианства его сослали в крымские каменоломни. Там он помогал людям и даже, по преданию, нашел для них источник воды. За веру его казнили — утопили в море. Спустя века князь Владимир перевез мощи святого в Киев. Они стали первой важной святыней для молодой Русской церкви.
Традиции дня 8 декабря: встреча суровой зимы с умом и хозяйским расчетом
Этот день посвящен памяти священномученика Климента, папы Римского, но в славянской традиции он был важным хозяйственным рубежом. К этому дню старались завершить все основные подготовительные работы к зиме, а оставшееся — провести с особым тщанием.
- Окончательная «консервация» хозяйства. Мужчины проверяли и утепляли амбары, погреба и ледники. Особое внимание уделяли колодцам и родникам — их очищали от первого льда, а для того, чтобы вода не замерзала, бросали на дно соломенные снопы или большие ольховые поленья. Этот практичный приём, основанный на изоляционных свойствах материалов, действительно помогал предотвратить сильное промерзание.
- Подготовка транспорта. День считался «мужским». Обязательной была проверка и починка саней, дровней и конской упряжи. Верили, что работа, сделанная на Клима, будет служить верой и правдой всю зиму, не ломаясь в дороге.
- Символическое поддержание тепла. Чтобы «не выпустить тепло» из дома, с утра топили печь особенно жарко, часто используя для этого не просто дрова, а поленья яблони или вишни — их ароматный дым считался обережным. Огонь в печи старались поддерживать в течение всего дня.
Важное правило дня гласило: любое серьезное дело, особенно работу, нужно начинать на голодный желудок
Главные народные приметы на 8 декабря
Предки годами отмечали, что какая погода стоит 8 декабря, такой часто бывает и вся зима. Этот день служил им народным барометром. Если утром мороз, они готовились к долгим холодам, а увидев оттепель — ждали слякоти и вьюг. Вот основные приметы этого дня.
Приметы на характер зимы:
- «На Клима мороз насыпал белых роз» — если утро 8 декабря было морозным и инеевым, это предвещало холодную, морозную и снежную зиму.
- «Клим холодный — катайся на санях отвально» — установившийся санный путь сулил устойчивую зимнюю погоду без сильных оттепелей.
- Если в этот день стояла оттепель или шел мокрый снег — ожидали затяжную, слякотную зиму с частыми потеплениями и метелями.
- Ветер с севера или востока — к установлению крепких, «колючих» морозов. Ветер с запада — к снегопадам и вьюгам.
Приметы на урожай будущего года:
- «На Клима снег густой и пушистый — будешь с хлебом душистым» — обильный, мягкий снегопад в этот день расценивался как обещание доброго урожая, особенно зерновых. Снег считался «теплым одеялом» для озимых.
- Ясное, морозное утро с яркими звездами — примета к хорошему урожаю гороха и чечевицы.
- Если вороны садились на нижние ветки деревьев и сидели, нахохлившись, это предсказывало скорое усиление мороза, что было благоприятно для зимующих культур, так как гибли вредители.
Что категорически нельзя делать 8 декабря: главные запреты
Страх перед лютой стужей и желание прожить зиму благополучно сформировали ряд строгих табу. Многие из них имеют не только мистическое, но и сугубо практическое объяснение.
- Нельзя жаловаться на холод и зиму вслух. Этот запрет — скорее психологический. Создание негативного, нытьевого настроя в самый начало сложного времени года могло подорвать дух семьи, сделав зимние месяцы невыносимыми. Предки считали, что «слово на морозе застывает и возвращается бумерангом».
- Запрещалось оставлять печь без огня или выносить золу до вечера. Практическая основа — необходимость поддерживать стабильную температуру в жилище в день, когда морозы только усиливаются. Символически же печь была сердцем дома, и ее угасание в Климов день ассоциировалось с уходом жизненной силы.
- Не давали в долг огонь (угли, головешки), соль и хлеб. Самый строгий запрет. Огонь и соль считались главными богатствами дома, а хлеб — его благополучием. Отдавать их в день, когда природа замирает, означало символически отдать часть своего тепла, достатка и здоровья. Часто это правило распространялось и на деньги.
- Не начинали важных новых дел, торговых операций и дальних поездок. День считался «тяжелым», неблагоприятным для стартов. Любое начинание могло «замерзнуть», то есть остановиться, столкнуться с непреодолимыми препятствиями. Это была рекомендация переждать, оценить обстановку.
- Нельзя было стричь волосы и ногти. Эта примета связана с древними представлениями о волосах как о сосредоточении жизненной силы. «Укорачивая» себя в день наступления лютой стужи, человек, по поверью, делал себя более уязвимым для болезней и холода.
На Климентьев день жизнь подчинялась суровым зимним законам
Вещие сны с 7 на 8 декабря
Считалось, что ночь с 7 на 8 декабря обладает особой силой, и сны в эту ночь могут быть вещими. Чаще всего они касались здоровья семьи и благополучия в предстоящие зимние месяцы. Хорошим знаком считались образы, сулящие стабильность и изобилие. Если снился чистый лед, ровная дорога или полная кадушка зерна, это предвещало спокойную зиму, крепкое здоровье и достаток в доме. Напротив, тревожные сновидения служили предостережением.
Метель, разбитая посуда или пустой колодец могли указывать на риск ссор, финансовых потерь или недугов. Увидев такой сон, старались вести себя осторожнее и внимательнее к близким. Особую надежду вселяли сны о тепле и свете. Ярко горящая печь или свеча сулили, что в трудную минуту человек не останется один — ему окажут поддержку родные, и любые проблемы удастся благополучно решить.
