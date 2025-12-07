Военные захватили власть на родине вуду и бывшей колонии Франции: история Бенина

Переворот в стране может быть связан с предстоящими выборами, намеченными на апрель 2026 года Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В африканском государстве Бенин военные осуществили захват власти и отстранили от должности президента Патриса Талона. Об этом было объявлено в эфире государственного телеканала Корпорации телерадиовещания Бенина, сообщает портал La Nouvell Tribune.

О местоположении свергнутого лидера ничего неизвестно. При этом россиянам, проживающим в одном из крупнейших городов страны Котону, рекомендовали не покидать свои дома. На фоне событий российское консульство в Бенине заявило, что с 8 по 11 декабря будет закрыто по техническим причинам. Что происходит в бывшей французской колонии на данный момент, история государства, в котором когда-то зародился культ вуду, и отношения Бенина с РФ — в материале URA.RU.

Что сейчас происходит в Бенине

В Бенине произошел военный переворот, в результате которого от власти отстранен президент Патрис Талон. Об этом сообщает новостной портал La Nouvell Tribune со ссылкой на заявление, оглашенное в эфире государственной Корпорации телерадиовещания Бенина.

«Военные утверждают, что захватили власть в Бенине. В заявлении, неоднократно транслировавшемся по SRTB (национальному телевидению Бенина), они объявили о роспуске государственных учреждений и отстранении Патриса Талона от должности», — сказано в публикации La Nouvell Tribune.

Отмечается, что переворот случился в одном из крупнейших городов страны Котону. В соответствии с обнародованным заявлением, процесс передачи власти будет находиться под контролем Военного комитета по восстановлению (ВКВО), который возглавляет подполковник Тигри Паскаль.

Местоположение президента Талона пока остается неизвестным

По сведениям ряда источников, обстановка уже стабилизирована и находится под контролем. Вместе с тем сохраняется неясность относительно стабильности ситуации в государстве. Те же источники отмечают, что в ближайшее время ожидается официальное обращение новых властей.

На данный момент президент Патрис Талон и возглавляемое им правительство не выступили с официальными комментариями по поводу произошедших атак. Как сообщает информационное агентство Sahara Reporters, резиденция главы государства, расположенная в районе Ле-Гезо, была атакована группой военнослужащих. Местонахождение президента и данные о его текущем состоянии в настоящее время остаются неизвестными. Также нет ясности относительно того, установили ли мятежники полный контроль над ситуацией на всей территории страны.

Обновлено в 14:12 по мск. Президент Патрис Талон объявил о возвращении порядка в стране после попытки госпереворота. Он заявил, что небольшая группа мятежников пытались «дестабилизировать государство».

Что известно о «Хлопковом короле»

До прихода к власти Талон был связан с хлопковой промышленностью, за что и получил одноименное произвище

Талону 67 лет. Он правил страной с апреля 2016-го. До того, как пойти в политику, был бизнесменом. В стране он также известен как «Хлопковый король», поскольку имел отношение к хлопковой промышленности.

Он являлся политическим союзником экс-президента Яйи Бони и оказывал финансовую поддержку его избирательным кампаниям в 2006 и 2011 годах. В качестве благодарности в 2008 году ему было предоставлено право выкупить хлопковое подразделение государственной сельскохозяйственной компании «Сонапра».

Кроме того, в 2011 году, за два месяца до президентских выборов, Талон получил контроль над портом Котону, годовой доход которого сопоставим с государственным бюджетом всего Бенина. Однако после выборов 2011 года его обвинили в участии в заговоре с целью убийства Яйи Бони, после чего в 2012 году он покинул страну и эмигрировал во Францию. В 2014 году он был официально помилован.

Буду является государственной религией в Бенине

Одержав победу во втором туре голосования с 65% голосов, Талон возглавил Бенин. После его прихода к власти местные обозреватели фиксировали стремительное расширение его деловой империи, которая в настоящее время юридически оформлена на его супругу, детей и ближайших соратников.

Национальное собрание 4 апреля 2017 года отклонило законопроект, который должен был открыть путь к проведению референдума по инициативе Талона об ограничении пребывания президента одним шестилетним сроком. Для одобрения документа в парламенте, насчитывающем 83 депутата, было необходимо минимум 63 голоса, однако законопроект поддержали лишь 60 народных избранников.

Через несколько дней Талон заявил, что не намерен далее поднимать этот вопрос. По его словам, итоги голосования его разочаровали, однако он принимает их, исходя из приверженности демократическим принципам. При этом президент отказался отвечать, будет ли он добиваться переизбрания в 2021 году с учетом провала его конституционной инициативы.

Почему в Бенине произошел переворот

Военные захватили власть в Бенине 7 декабря, где находится лидер страны - неизвестно

Государственный переворот произошел на фоне подготовки к президентским выборам в Бенине, назначенным на 12 апреля 2026 года. Конституционный суд допустил к участию в гонке лишь двух претендентов: государственного министра, министра экономики и финансов Ромуальда Ваданьи, а также бывшего министра культуры (2015–2016 годы) Поля Ункпе. Представители оппозиции к выборам допущены не были, как это было в 2021 году. Действующий глава государства Патрис Талон уже дважды одерживал победу на президентских выборах и в соответствии с конституционными ограничениями не имеет права баллотироваться на третий срок.

Что означает ситуация в стране для россиян

Гражданам России, находящимся в крупнейшем городе Бенина Котону, рекомендовано воздержаться от выхода из жилья и соблюдать меры предосторожности до стабилизации обстановки. Об этом сообщило российское посольство в Республике Бенин и по совместительству в Тоголезской Республике.

«Уважаемые соотечественники, находящиеся в Бенине. До дальнейшего прояснения обстановки в Котону рекомендуем оставаться в своих домах и соблюдать базовые меры предосторожности. О развитии ситуации будем информировать дополнительно», — сказано в сообщении посольства в telegram-канале.

Кроме того, стало известно, что консульский отдел посольства будет закрыт с 8 по 11 декабря 2025 года. Как отметили в диппредставительстве, всему виной «технические причины».

История российско-бенинских отношений

Советский Союз одним из первых установил дипотношения с Бенином

Дипломатические отношения между Бенином и Советским Союзом были установлены в июне 1962 года. В 1966 году в этой африканской стране приступил к работе первый чрезвычайный и полномочный посол СССР.

В январе 1975 года в Москву прибыла делегация правящей Партии народной революции Бенина (ПНРБ). В апреле 1977 года состоялся ответный визит делегации КПСС в Бенин. Бенин 9 января 1992 года официально признал Российскую Федерацию в качестве государства-преемника СССР после распада Советского Союза.

Политические консультации между двумя странами на уровне внешнеполитических ведомств проводятся на регулярной основе. В начале 2000-го года по этому поводу был подписан соответствующий протокол. Последний, шестой раунд консультаций прошел в Котону в июне 2018 года.

Лавров в 2022 году поздравил коллегу из бенинского МИД с 60-летием установления дипотношений между государствами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и экс-министр иностранных дел и сотрудничества Республики Бенин Орельеном Агбенонси 4 июня 2022 года обменялись поздравительными телеграммами в связи с 60‑летием установления дипломатических отношений между двумя государствами. Между странами также сохраняются контакты в культурной и научной сферах. В 2003 году, после продолжительного перерыва, было восстановлено направление студентов из Бенина на обучение в российские высшие учебные заведения по линиям государственных стипендий. На 2024 год для Бенина была установлена квота в размере 150 бюджетных мест. Бенинские дипломаты проходят повышение квалификации в Дипломатической академии МИД России.

История французской колонии, являющейся родиной вуду

Бенин расположен в Западной Африке и имеет общие границы на севере с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке — с Нигерией, а на западе — с Того. Формально столицей государства считается Порто-Ново, однако фактическим политическим и административным центром является крупнейший город страны — Котону, где размещаются органы государственной власти.

Бенин считается родиной вуду

Религиозная традиция вуду, по оценкам ряда исследователей, сформировалась в Африке не позднее XVII века на основе традиционных верований нескольких африканских народов. Бенин нередко называют родиной этого культа. Ключевым положением данной религии выступает убежденность в том, что существуют духи, способные оказывать воздействие как на жизнь человека, так и на окружающий его мир.

Ежегодно 10 января в стране проводится национальный день вуду, который имеет статус официального праздника. Вуду также признается одной из официальных религий, исповедуемых населением Бенина.

В вуду куклы используются не только для проклятий, они также могут помочь человеку

Наиболее распространенный миф у туристов касается именно кукол. Расхожее мнение состоит в том, что их применяют исключительно для наведения порчи и расправы над недоброжелателями, якобы втыкая в них иглы с целью причинения боли и приближения смерти. На практике подобные куклы нередко используются в лечебных и защитных ритуалах, выступают в роли оберега во время поездок: человек как бы оставляет дома часть себя, чтобы обеспечить благополучное возвращение.

На территории современного Бенина в XVII веке сформировалось раннегосударственное образование Дагомея. Основой хозяйственной деятельности местного населения было мотыжное земледелие. Общественный строй находился в переходной стадии от первобытно-общинной системы к феодальным отношениям и включал в себя элементы рабовладения. Культ вуду получил распространение за пределами региона лишь к концу XVIII века, когда из Дагомеи начался массовый вывоз рабов.

В августе 1960-го Бенин получил независимость от Франции

Дагомея с 1851 года оказывала сопротивление французской колониальной экспансии, однако в 1894 году была окончательно подчинена и превращена во владение Франции. В 1904 году территория нынешнего Бенина была включена в состав Французской Западной Африки в качестве колонии под названием Французская Дагомея. Период французского колониального правления сопровождался, с одной стороны, развитием инфраструктуры, в том числе строительством железных дорог, а с другой — политикой культурного подавления. Традиционные местные практики, включая вуду, запрещались, а система образования была ориентирована на обязательное использование французского языка.