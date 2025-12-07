В РФ предложили снизить возраст ответственности за половые преступления

По словам Слуцкого, реагировать на случаи, подобные произошедшему в Екатеринбурге, нужно не эмоциями, а решениями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ЛДПР выступила с инициативой установить возраст наступления уголовной ответственности с 12 лет за преступления против половой неприкосновенности и убийства, при условии, что несовершеннолетний осознавал характер своих действий. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.

«ЛДПР считает необходимым обсудить возможность снижения возраста уголовной ответственности до 12 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — заявил Слуцкий в разговоре с ТАСС. По его словам, до такого же возраста предлагается привлекать к ответственности за убийства, если экспертиза подтвердит, что подросток, совершивший преступление, отдавал отчет в своих действиях и управлял ими.

По словам депутата, поводом для такой инициативы стал инцидент в Екатеринбурге, где 13-летний подросток преследовал 10-летнюю девочку. Как отметил Слуцкий, Следственный комитет возбудил уголовное дело, однако подросток, вероятнее всего, не понесет уголовной ответственности в связи с недостижением установленного законом возраста.

