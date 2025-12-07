«Ты пошто боярыню ограбил»: что сделал Холланд и почему россияне требует от него денег

Актер Том Холланд стал фигурантом русского скандала Фото: Кадр из фильма

Британский актер Том Холланд стал неожиданным героем русскоязычного интернета после того, как его фотография оказалась в центре громкого скандала с певицей Ларисой Долиной. Российские пользователи буквально заполонили страницу 29-летнего исполнителя роли Человека-паука шуточными комментариями, требуя вернуть деньги народной артистке. Причина абсурдная: мошенники, обманувшие певицу на сотни миллионов рублей, использовали снимок голливудской звезды в поддельном документе. Подробнее в материале URA.RU.

Как фото Холланда попало в паспорт мошенника

История началась после эфира программы «Пусть говорят», где Лариса Долина рассказала о чудовищном обмане. Аферисты, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов, довели артистку до состояния, близкого к панике, заставив перевести все накопления на «безопасные счета». Преступники запугивали певицу уголовной статьёй, запрещали рассказывать о происходящем даже родной дочери и угрожали внучкам.

Общий ущерб превысил 317 миллионов рублей. Мошенники выманили у Долиной не только 175 миллионов накоплений, но и вынудили продать пятикомнатную квартиру в элитных Хамовниках за 112 миллионов рублей.

Фото Человека-паука превратилось в русский мем

Самое пикантное выяснилось, когда в телеэфире показали поддельный паспорт одного из злоумышленников — некоего Андрея Олеговича Лукина, якобы родившегося в Москве в 1989 году. На фотографии в документе оказался не кто иной, как Том Холланд — британский актер, прославившийся ролью супергероя Marvel.

Русскоязычный интернет атакует Холланда

Реакция российских пользователей не заставила себя ждать. Под последними постами Холланда в запрещенной в России социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появились сотни комментариев на русском языке. Россияне в шутку требовали вернуть Долиной квартиру и деньги, спрашивали, зачем актеру понадобилось обманывать пожилую артистку, цитировали строки из знаменитой песни «Погода в доме».

«Ты пошто боярыню ограбил, смерд?», «Том, у нас в Российской Федерации возник к вам общенациональный вопрос, не могли бы вы прояснить ситуацию с Ларисой Долиной», «А зачем было Долину обманывать? Вроде же денег достаточно зарабатываете», «Человек-жулик, верни деньги Долиной!» — шутливо упрекали актера пользователи.

Особенно изобретательные комментаторы соревновались в юморе, связывая ситуацию с киноролями Холланда: «Человек-паук: нет пути в квартиру», «Намутили со Стрэнджем заклинание», «Мало тебе было возвращения в свой дом». Кто-то даже пригрозил, что если Холланд не вернёт деньги, его найдёт глава Чечни Рамзан Кадыров.

История стала вирусной

Случай с «паспортом Человека-паука» моментально превратился в вирусный мем. Том Холланд, сам того не желая, оказался в центре русского интернет-фольклора. Флешмобы россиян в соцсетях западных знаменитостей — явление не новое. Основным источником таких акций традиционно является блог Джейсона Стэйтема, где на протяжении нескольких лет под каждой фотографией появляются юмористические цитаты вроде «Мертвое море знаешь? Я убил» или «Жи-ши пиши от души», ставшие крылатыми в русскоязычном сегменте.