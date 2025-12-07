Логотип РИА URA.RU
Общество

В Челябинске назвали самые необычные имена новорожденных

Самыми редкими именами среди новорожденных челябинцев стали Паулина и Мартин
07 декабря 2025 в 15:12
Челябинцы дают новорожденным редкие имена

Челябинцы дают новорожденным редкие имена

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске самыми необычными именами новорожденных осенью 2025 года стали -Даниэль, Мартин, Паулина и Селеста Никитична. Об этом рассказали в минздраве региона со ссылкой на данные клиники ЮУГМУ.

«Самые оригинальные имена осени у новорожденных: Даниэль, Мартин, Добрыня, Батыр первый, Аниса, Паулина, Лада, Арианна, Марьяна, Селеста Никитична. Редкие имена — Климент, Ратмир и Аделия», — сообщается в паблике «Министерство здравоохранения Челябинской области» во «ВКонтакте».

Ранее Госкомитет по делам ЗАГС сообщал, что в 2025 году самыми популярными именами для новорожденных в Челябинской области стали Александр и София, при этом имя София лидирует уже не менее пяти лет. Также жители региона чаще всего называют мальчиков Михаилом, Артемом, Тимофеем и Матвеем, а девочек — Евой, Анной, Марией и Варварой, тогда как самыми редкими именами стали Нура и Оглонбек.

