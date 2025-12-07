В Челябинске назвали самые необычные имена новорожденных

В Челябинске самыми необычными именами новорожденных осенью 2025 года стали -Даниэль, Мартин, Паулина и Селеста Никитична. Об этом рассказали в минздраве региона со ссылкой на данные клиники ЮУГМУ.

Ранее Госкомитет по делам ЗАГС сообщал, что в 2025 году самыми популярными именами для новорожденных в Челябинской области стали Александр и София, при этом имя София лидирует уже не менее пяти лет. Также жители региона чаще всего называют мальчиков Михаилом, Артемом, Тимофеем и Матвеем, а девочек — Евой, Анной, Марией и Варварой, тогда как самыми редкими именами стали Нура и Оглонбек.