Пациентка умерла после операции по уменьшению груди в московской клинике
Как пишут в соцсетях, женщине делали уменьшение груди и коррекцию живота
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В московской клинике скончалась женщина после операции по уменьшению груди. Пресненская межрайонная прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе столичного ведомства.
«По предварительным данным, сегодня утром в частной медицинской клинике в Скатертном переулке скончалась женщина», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пациентке было 43 года. По данным telegram-канала Baza, женщине делали операцию по уменьшению груди и коррекции живота. После утреннего обхода в клинике пациентке стало плохо, позже она скончалась в палате с признаками аспирации. Однако точную причину ее смерти установят по результатам судмедэкспертизы.
Случаи смерти пациентов после медпомощи сейчас находятся под особым вниманием надзорных органов. Ранее в ХМАО возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ после смерти жителя Советского, которому несколько раз отказывали в госпитализации при развивавшейся тяжелой пневмонии, сейчас по этому эпизоду проводятся экспертизы и допросы медработников.
