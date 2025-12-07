Пациентка умерла после операции по уменьшению груди в московской клинике

Как пишут в соцсетях, женщине делали уменьшение груди и коррекцию живота Фото: Анна Майорова © URA.RU

В московской клинике скончалась женщина после операции по уменьшению груди. Пресненская межрайонная прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

«По предварительным данным, сегодня утром в частной медицинской клинике в Скатертном переулке скончалась женщина», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пациентке было 43 года. По данным telegram-канала Baza, женщине делали операцию по уменьшению груди и коррекции живота. После утреннего обхода в клинике пациентке стало плохо, позже она скончалась в палате с признаками аспирации. Однако точную причину ее смерти установят по результатам судмедэкспертизы.