Песков: ответственность за изъятие активов РФ будут нести и люди и целые страны

Дмитрий Песков заверил, что ответственность за изъятие российских активов будут нести целые страны Фото: Роман Наумов © URA.RU

За возможное изъятие российских активов на Западе ответственность будут нести как отдельные политики, так и целые государства. С таким предупреждением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Послушайте, у нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность, персональная, юридическая за эти шаги [изъятие санкций]», — предупредил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что, по оценке Москвы, даже в самой Европе не могут прийти к единой линии: никто не хочет формально брать на себя риски за фактическую кражу. Он добавил, что обсуждаемые суммы за счет российских активов по расчетам западных сторон, могли бы еще «несколько лет» обеспечивать военную поддержку Киева.

Отдельно Песков указал на позицию Международного валютного фонда: по его словам, МВФ в своем заявлении очень осторожно отнесся к идее изъятия российских активов и призвал не допускать шагов, которые способны навредить международной финансовой системе. Представитель Кремля назвал ситуацию феноменальной, отметив, что созданный западными странами финансовый институт фактически предупреждает своих же инициаторов и призывает их «опомниться».

Продолжение после рекламы