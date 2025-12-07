Песков: ответственность за изъятие активов РФ будут нести и люди и целые страны
Фото: Роман Наумов © URA.RU
За возможное изъятие российских активов на Западе ответственность будут нести как отдельные политики, так и целые государства. С таким предупреждением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Послушайте, у нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность, персональная, юридическая за эти шаги [изъятие санкций]», — предупредил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что, по оценке Москвы, даже в самой Европе не могут прийти к единой линии: никто не хочет формально брать на себя риски за фактическую кражу. Он добавил, что обсуждаемые суммы за счет российских активов по расчетам западных сторон, могли бы еще «несколько лет» обеспечивать военную поддержку Киева.
Отдельно Песков указал на позицию Международного валютного фонда: по его словам, МВФ в своем заявлении очень осторожно отнесся к идее изъятия российских активов и призвал не допускать шагов, которые способны навредить международной финансовой системе. Представитель Кремля назвал ситуацию феноменальной, отметив, что созданный западными странами финансовый институт фактически предупреждает своих же инициаторов и призывает их «опомниться».
В последнее время в ЕС участились разговоры об использовании российских активов в своих целях — предоставление кредита Украине. В начале декабря председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала соответствующее предложение Европейской комиссии натяжкой юридической и финансовой норм. В итоге европейский Центробанк отказался поддержать схему выплаты Украине таким способом.
