МЧС предупреждает свердловчан об аномальных морозах

В Свердловской области 8 декабря прогнозируются сильные морозы. В МЧС региона предупреждают, что столбики термометров могут опуститься до показателей в -31 градус.

Днем ранее в МЧС также предупреждали с вердловчан о непогоде. Во всем регионе выпал снег, а на дорогах появился гололед.