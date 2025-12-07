МЧС предупреждает свердловчан об аномальных морозах
В Екатеринбурге ожидаются морозы около -20 градусов
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Свердловской области 8 декабря прогнозируются сильные морозы. В МЧС региона предупреждают, что столбики термометров могут опуститься до показателей в -31 градус.
«По данным синоптиков 8 декабря на территории Свердловской области ожидается понижение температуры до -31 градуса, снежные заносы, метель. Будьте бдительны! Тел: 112», — заявили спасатели.
Днем ранее в МЧС также предупреждали с вердловчан о непогоде. Во всем регионе выпал снег, а на дорогах появился гололед.
