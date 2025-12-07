Названы итоги переговоров Украины с США по мирному плану

По итогам переговоров между США и Украиной остаются нерешенные вопросы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Переговоры между США и Украиной о возможном мирном соглашении с Россией завершились в Майами без окончательных договоренностей. По словам украинской стороны, ключевые разногласия касаются территориальных вопросов и гарантий безопасности.

«Основные проблемы на данном этапе касаются вопросов территории и гарантий. Мы активно ищем оптимальные форматы для их решения», — сказала посол Украины в США Ольга Стефанишина. Ее слова передает американский телеканал CNN. Она добавила, что более подробную информацию предоставят после того, как будет собрана вся информация.

Встреча длилась три дня. В ней участвовали спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли Рустем Умеров и Андрей Гнатов. Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что «сложные вопросы остаются», однако диалог продолжается.

Продолжение после рекламы

Переговорам предшествовал визит американской делегации в Москву. Дональд Трамп сообщил, что встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным прошла «очень хорошо». Украинский президент Владимир Зеленский впоследствии заявил о конструктивном телефонном разговоре с Уиткоффом и Кушнером, отметив, что ожидает подробного отчета украинской делегации. Тема мирных условий также будет обсуждаться Зеленским с лидерами Франции, Великобритании и Германии в Лондоне. Тем временем, Кремль приветствовал новую стратегию нацбезопасности США, отметив, что в документе больше нет формулировок о России как угрозе — в отличие от стратегий предыдущих администраций.