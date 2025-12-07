Названы итоги переговоров Украины с США по мирному плану
По итогам переговоров между США и Украиной остаются нерешенные вопросы
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Переговоры между США и Украиной о возможном мирном соглашении с Россией завершились в Майами без окончательных договоренностей. По словам украинской стороны, ключевые разногласия касаются территориальных вопросов и гарантий безопасности.
«Основные проблемы на данном этапе касаются вопросов территории и гарантий. Мы активно ищем оптимальные форматы для их решения», — сказала посол Украины в США Ольга Стефанишина. Ее слова передает американский телеканал CNN. Она добавила, что более подробную информацию предоставят после того, как будет собрана вся информация.
Встреча длилась три дня. В ней участвовали спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли Рустем Умеров и Андрей Гнатов. Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что «сложные вопросы остаются», однако диалог продолжается.
Переговорам предшествовал визит американской делегации в Москву. Дональд Трамп сообщил, что встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным прошла «очень хорошо». Украинский президент Владимир Зеленский впоследствии заявил о конструктивном телефонном разговоре с Уиткоффом и Кушнером, отметив, что ожидает подробного отчета украинской делегации. Тема мирных условий также будет обсуждаться Зеленским с лидерами Франции, Великобритании и Германии в Лондоне. Тем временем, Кремль приветствовал новую стратегию нацбезопасности США, отметив, что в документе больше нет формулировок о России как угрозе — в отличие от стратегий предыдущих администраций.
Россия не раз отмечала, что мирный план по Украине должен отражать реальное положение дел на земле. Ранее Путин посетил один из командных пунктов объединенной группировки войск. Там ему представили доклады о взятии под контроль Красноармейска и Волчанска. Населенный пункт — Красноармейск представляет собой важный транспортный узел региона. С учетом полного установления контроля над городом со стороны российских войск, ВС РФ получают возможность развивать дальнейшее наступление в направлении Дружковки, Славянска и Краматорска на территории ДНР.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
