Ушаков: успехи ВС РФ обеспечили продуктивные переговоры Путина и Уиткоффа

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли продуктивною благодаря успехам ВС РФ на фронте, отметил Юрий Ушаков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Успехи российской армии в зоне СВО создали более благоприятный фон для переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил помощник российского главы Юрий Ушаков.

«Наши бойцы на фронте сделали так, что эти переговоры прошли в более благоприятной обстановке. <...> Уверенно продвигаемся, и это никто не может отрицать, в том числе американцы», — сказал Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Он подчеркнул, что даже публичные заявления президента США Дональда Трампа отражают ухудшение переговорных позиций Киева.