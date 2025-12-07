Ушаков: успехи ВС РФ обеспечили продуктивные переговоры Путина и Уиткоффа
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли продуктивною благодаря успехам ВС РФ на фронте, отметил Юрий Ушаков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Успехи российской армии в зоне СВО создали более благоприятный фон для переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил помощник российского главы Юрий Ушаков.
«Наши бойцы на фронте сделали так, что эти переговоры прошли в более благоприятной обстановке. <...> Уверенно продвигаемся, и это никто не может отрицать, в том числе американцы», — сказал Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Он подчеркнул, что даже публичные заявления президента США Дональда Трампа отражают ухудшение переговорных позиций Киева.
Ранее Путин провел в Кремле продолжительные переговоры с Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые были полностью посвящены урегулированию кризиса на Украине и американской концепции мирного плана. По словам Ушакова, успехи российских войск, включая установление контроля над Красноармейском (Покровском) в ДНР, сделали переговоры более продуктивными. Тем не менее он отмечал, что пока рано говорить о том, что переговоры идут семимильными шагами.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.