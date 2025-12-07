Логотип РИА URA.RU
Инстасамка хочет запустить собственный мультфильм или сериал

07 декабря 2025 в 16:25
Дарья Зотеева мечтает проявить себя в кинематографе

Фото: Илья Московец © URA.RU

Рэп-певица Инстасамка (Дарья Зотеева), уроженка Тобольска Тюменской области, объявила о планах выйти в киноиндустрию и запустить собственный сериал или мультфильм. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях. По словам артистки, сейчас она сосредоточена на подготовке сразу двух концепций и рассчитывает реализовать хотя бы одну из них в ближайшее время.

«Я сейчас делаю все, чтоб создать сериал и мультик. У меня есть две мощные идеи», — заявила Инстасамка в личном блоге.

По словам Зотеевой, кинематограф и анимация интересуют ее так же, как музыкальная индустрия. Она не исключает, что сможет выступить не только как продюсер, но и как актриса, если успешно пройдет пробы.

Ранее Instasamka проявляла интерес к футболу. Так она лично участвовала в подборе игроков для своего клуба «Чертаново-Медиа». Также она станет участницей третьего сезона популярного шоу «Сокровища императора» на ТНТ.

