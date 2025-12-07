Киприн (на фото) согласился с решением суда об отправке в СИЗО на три месяца Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Ленинский районный суд Тюмени 7 декабря заключил под стражу двух 23-летних жителей региона — Максима Киприна и Олега Ильиных, обвиняемых в убийстве перекупщика автомобилей. Они сперва зарезали, а после подожгли мужчину, затем скрылись на его машине с целью перепродажи. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Ленинский районный суд г. Тюмени рассмотрел ходатайства следователя в отношении Максима Киприна и Олега Ильиных, 2002 года рождения. Они обвиняются в убийстве (п. „ж, з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвиняемые будут находиться в СИЗО по 3 февраля 2026 г. Постановления суда не вступили в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Из представленных суду материалов следует, что 4 декабря 2025 года Киприн и Ильиных под видом покупателей автомобиля связались с мужчиной по имени Владимир, занимавшимся перепродажей машин, и договорились о сделке по продаже «KIA Optima». Ночью 5 декабря, около часа, во время осмотра автомобиля они нанесли потерпевшему несколько ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался на месте.

После этого, как утверждает следствие, обвиняемые перенесли тело погибшего на заднее сиденье другого автомобиля и подожгли машину, чтобы скрыть следы преступления. Затем они скрылись на принадлежащей потерпевшему «KIA Optima». Машину попытались перепродать. В этот момент одного из злоумышленников задержали коллеги убитого — перекупы.

В суде Ильиных просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд отказал в удовлетворении его ходатайства. Киприн согласился с позицией следствия и не возражал против заключения под стражу.