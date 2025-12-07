Ушаков объяснил длительность переговоров Путина и Уиткоффа

По словам Ушакова, «дорога» по обсуждению мирного плана по урегулированию по Украине является непростой Фото: Роман Наумов © URA.RU

Длительность переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по урегулированию конфликта на Украине обусловлена тем, что это «дорогая непростая». Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Дорога такая непростая», — сказал Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос длительности переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Он пояснил, что во время их разговоров было активное обсуждение — где-то говорили о том, что некоторые пункты нужно детально обсудить, а на какие-то и вовсе Россия не согласится. По словам Ушакова, тогда шла «стыковка» непростых положений, которые должны определить форму и судьбу документа. Он подчеркнул, что работа Москвы и Вашингтона над конкретными предложениями в документе еще впереди.